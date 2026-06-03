República Tcheca x Guatemala: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso internacional

República Tcheca e Guatemala se enfrentam nesta quinta-feira (4), às 21h (horário de Brasília), no Sports Illustrated Stadium, em Harrison (EUA). O amistoso internacional é válido como preparatório para a Copa do Mundo e terá transmissão ao vivo pelo SporTV (canal fechado).

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Ficha do jogo CZE GUA Campeonato Amistoso Internacional Data e Hora Quinta-feira (4), às 21h (horário de Brasília) Local Sports Illustrated Stadium, em Harrison (EUA) Árbitro Onde assistir

A República Tcheca está de volta à Copa do Mundo. Duas décadas após sua última participação (2006), os tchecos superaram um ciclo turbulento nas Eliminatórias para carimbar o passaporte rumo à América do Norte. No torneio, a seleção tcheca está no Grupo A, com México, África do Sul e Coreia do Sul. A grande esperança de gols da seleção atende pelo nome de Patrik Schick. O atacante do Bayer Leverkusen (ALE) já provou ser um jogador de grandes torneios ao dividir a artilharia da Eurocopa 2020 com Cristiano Ronaldo (cinco gols). Schick soma 25 gols em 52 partidas pela seleção e chega como a referência absoluta.

Além do atacante do Bayer Leverkusen, a seleção traz outro destaque para ficar de olho. Aos 25 anos, Pavel Sulc é o cérebro da equipe. O meia-atacante do Lyon (FRA) tem a versatilidade de atuar como segundo atacante ou meia de criação, sendo o responsável por municiar Schick. Considerado o futuro da seleção para os próximos ciclos, Sulc é quem dita o ritmo do jogo e possui a criatividade necessária para desequilibrar partidas.

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Já a Guatemala, fora da Copa do Mundo de 2026, encara o amistoso como uma forma de se preparar para o próximo mundial, em 2030. Além de encarar a República Tcheca nesta quinta-feira, a equipe enfrentará o Equador no dia 7 de junho. A Guatemala chega ao confronto após um início de ano complicado, com duas derrotas em dois amistosos disputados. Em um dos amistosos, a Seleção levou uma goleada de 7 a 0 para a Argélia em março.

Além disso, outra informação importante para o confronto se concentra fora de campo, no valor de mercado das seleções. Os tchecos têm uma equipe avaliada em € 188,18 milhões. Por outro lado, a Seleção Guatemalteca é estimada em € 7,78 milhões. Os números mostram a diferença entre as equipes, com a República Tcheca valendo 25 vezes mais do que a Guatemala. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira do futebol global.

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Retrospecto do confronto

Historicamente, ambas as seleções nunca se enfrentaram. Ao mesmo tempo, o retrospecto da Seleção Bicolor é adverso em relação a adversários europeus. Ao todo, Guatemala disputou três partidas contra seleções do Velho Continente e foi derrotada nas três oportunidades.

Tudo sobre República Tcheca x Guatemala (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

República Tcheca 🆚 Guatemala

Amistoso internacional pré-Copa do Mundo

📆 Data e horário: quinta-feira (4), às 21h (horário de Brasília)

📍 Local: Sports Illustrated Stadium, em Harrison (EUA)

👁️ Onde assistir: SporTV (canal fechado)

🕴️ Árbitro: ainda não foi confirmado oficialmente

🚩 Assistentes: ainda não foi confirmado oficialmente

🧑‍⚖️ 4º árbitro: ainda não foi confirmado oficialmente

📺 VAR: ainda não foi confirmado oficialmente

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴⚪ Republica Tcheca (Técnico: Pep Guardiola)

Matej Kovár; Ladislav Krejcí; Robin Hranác; Stepán Chaloupek; David Zima; David Doudera; Vladimír Coufal; Patrik Schick; Lukáš Provod; Pavel Sulc; Tomás Soucek.

🔵⚪ Guatemala (Técnico: Luis Fernando Tena)

Luis Moran; Aaron Herrera; Jose Morales; Nicolas Samoya; Marcelo Hernandez; Jonathan Franco; Matt Evan; Jaefry Bantes; Oscar Santis; Willian Farjado; Daniel Mendez.

Seleção da República Tcheca comemorando o gol marcado contra o Kosovo, em Praga (CZE), em 31 de maio de 2026. (Foto: Michal Cizek / AFP)

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