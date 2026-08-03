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Neymar é relacionado para duelo entre Santos e Remo pela Copa do Brasil

Camisa 10 viajará em avião particular após leilão beneficente, enquanto Lucas Veríssimo está fora por lesão

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
03/08/2026 13:18
Atualizado há 2 minutos
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Neymar é relacionado para duelo entre Santos e Remo, pela Copa do Brasil. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar é relacionado para duelo entre Santos e Remo, pela Copa do Brasil. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Fim do mistério! O Santos anunciou, em nota divulgada nesta segunda-feira (3), que o meia-atacante Neymar está relacionado para o duelo diante do Remo. A partida será disputada nesta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil.

No confronto de ida, o Menino da Vila foi titular, e o Peixe empatou sem gols com o Remo no último sábado (1), na Vila Belmiro.

A dúvida sobre a presença do camisa 10 na partida estava ligada às condições físicas do jogador e também ao evento promovido por seu projeto social, que será realizado na noite desta segunda-feira (3), na capital paulista. O Instituto Neymar Jr., sediado na Baixada Santista e presidido por sua mãe, Nadine, promoverá a 6ª edição do leilão beneficente, com 17 itens e experiências para arrecadar fundos.

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Após o duelo de ida contra o Remo, o técnico Cuca afirmou que aguardava os exames para avaliar as condições físicas do atleta, que não completava 90 minutos em partidas consecutivas havia 74 dias. O treinador também disse que contava com a presença de Neymar, mas ressaltou que a decisão final caberia à diretoria santista

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Neymar em duelo contra o Remo, na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar em duelo contra o Remo, na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Confira a noata oficial do Santos:

O atleta Neymar Jr. viajará nesta terça-feira para Belém, onde se juntará à delegação do Santos FC e estará à disposição da comissão técnica para a partida contra o Remo.
O zagueiro Lucas Veríssimo teve constatada lesão no músculo sóleo da panturrilha esquerda e permanecerá em tratamento no CT Rei Pelé."

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Lucas Veríssimo será desfalque:

Apesar da presença de Neymar, o Santos confirmou que o zagueiro Lucas Veríssimo será desfalque. O jogador foi substituído durante a partida do último sábado (1) e teve constatada uma lesão no músculo sóleo da panturrilha esquerda. Com isso, não viajou com a delegação para Belém. Por causa da ausência do defensor, o Peixe optou por não liberar o zagueiro João Ananias para a Seleção Brasileira Sub-20, que disputará amistosos neste mês.

O elenco santista deixou o CT Rei Pelé na hora do almoço em direção ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, de onde embarcou em um voo fretado para Belém. Neymar, por sua vez, se juntará à delegação em seu avião particular após o leilão beneficente, que está previsto para começar às 19h30 (de Brasília).

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