Com desfalques, Santos divulga lista de relacionados para Copa do Brasil
Peixe terá Neymar contra o Remo, mas perde dois titulares da defesa por problemas físicos
O Santos divulgou, na tarde desta segunda-feira (3), a lista de relacionados para o duelo diante do Remo. Mais cedo, o clube já havia confirmado a presença de Neymar na partida. A participação do camisa 10 era tratada como dúvida por causa das condições físicas e também em razão do leilão beneficente promovido pelo Instituto Neymar Jr., seu projeto social, que será realizado na noite desta segunda-feira (3), na capital paulista. O evento contará com 17 itens e experiências exclusivos para arrecadar fundos.
No entanto, a lista de relacionados tem duas baixas importantes na defesa titular santista: Lucas Veríssimo e Igor Vinícius. O zagueiro sofreu uma lesão no músculo sóleo da panturrilha esquerda, enquanto o lateral-direito deixou o gramado no duelo do último sábado (1) após sentir uma lombalgia. Ambos ficaram fora da viagem para Belém. A delegação santista chega à capital paraense no início da noite desta segunda-feira (3), onde ficará concentrada para a partida desta terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão.
A principal novidade entre os relacionados é a presença do Menino da Vila Nadson, que divide a rotina entre o elenco profissional e a equipe sub-20. Já o atacante Moisés segue fora, em recuperação de uma entorse no tornozelo esquerdo.
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Lista de relacionados:
- Goleiros: Gabriel Brazão, João Paulo e Diógenes;
- Laterais: Gabriel Menino e Escobar;
- Zagueiros: João Ananias, Luan Peres e Adonis Frías
- Meio-campistas: Christian Oliva, Barreal, Gabriel Bontempo, Rollheiser, Willian Arão, Miguelito, João Schmidt e Samuel Pierri;
- Atacantes: Neymar, Gabigol, Rony, Robinho Jr., Thaciano, Caballero, Davizinho e Nadson.
PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Gabriel Brazão; Gabriel Menino, Adonis Frías, João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo, Rollheiser e Barreal; Neymar e Gabigol.
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