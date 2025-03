As casas de apostas com bônus são as plataformas mais procuradas pelos apostadores atualmente. Pensando nisso, preparamos um guia das melhores operadoras do momento onde revelaremos suas promoções mais relevantes. São elas:

1 -bet365: ofertas frequentes para eventos;

2- Betano: missões e desafios com recompensas;

3 - Superbet: apostas grátis e boosts de odds;

4 - Betsul: programa de fidelidade com benefícios;

5 - Sportingbet: promoções especiais em esportes;

6 - Betnacional: recursos exclusivos para usuários;

7- Estrela bet: giros grátis e sorteios;

8 - Esportes da Sorte: bônus para jogadores frequentes;

9 - F12 bet: clube VIP e vantagens extras;

10 - Novibet: torneios e competições com prêmios.

A seleção acima foi feita por nossa equipe editorial levando em consideração fatores como: licença de operação no Brasil, segurança da plataforma, disponibilidade de mercados e ofertas, etc, conforme detalhamos a seguir.

Portanto, conheça, agora, as diversas opções de ofertas e entenda como cada uma funciona detalhadamente.

➡️ Por fim, veja, ainda, a nossa seleção das melhores casas de apostas do Brasil.

O que são bônus de casas de apostas?

As promoções de uma casa de apostas são condições especiais oferecidas pelas plataformas aos seus clientes. É uma estratégia muito utilizada pelas empresas para fidelizar seus clientes ou atrair novos apostadores.

Cada plataforma tem autonomia para criar suas próprias promoções e determinar suas próprias regras. Por conta disso, os bônus variam bastante de uma casa de apostas para outra. É essencial que você fique por dentro dos termos e condições antes de ativar qualquer tipo de oferta.

Geralmente os bônus de casas de apostas são ligados a alguma ação específica dos usuários. Por exemplo, primeiro depósito, aposta em um evento específico ou conclusão de missões.

Tipos comuns de bônus de casas de apostas

Há uma ampla variedade de bônus de bet hoje em dia. É importante conhecer cada categoria antes de entrar no mundo das apostas online. Isso permite que você entenda qual a melhor opção de acordo com suas preferências. Além do mais, também te ajudará a compreender quais critérios avaliar e como se proteger de propagandas enganosas.

Bônus de boas-vindas

Por muito tempo os bônus de boas-vindas foram a categoria mais popular de promoções em casas de apostas. Todavia, recentemente, com a regulação das apostas online, esse tipo de oferta tornou-se proibido.

O objetivo da promoção era incentivar os usuários a se cadastrar na plataforma para começarem a apostar com vantagens exclusivas. Geralmente, o benefício era liberado após o primeiro depósito oferecendo saldo adicional ou apostas extras.

Um dos pontos negativos desse tipo de promoção é que muitas vezes os termos de uso “escondiam” algumas condições. Por exemplo, o rollover e requisitos de apostas costumavam ser complicados demais para liberar o saldo extra para saque.

Com a proibição dessa modalidade de promoção, os clientes devem avaliar os outros tipos de ofertas. Nos próximos tópicos explicaremos algumas das opções mais populares que ainda estão disponíveis.

Apostas grátis (freebets)

Embora antigamente as apostas grátis fossem muito ligadas aos bônus de boas-vindas, essa modalidade ainda é oferecida de outras maneiras. Inclusive, é um dos tipos mais populares ainda presentes nas casas de apostas com bônus.

Esse bônus consiste basicamente em disponibilizar uma aposta que não utiliza o seu saldo real. Desse modo, não há riscos de você perder o seu dinheiro nesse palpite. Contudo, não é um presente da operadora para você, haverá condições que limitam o uso dessa oferta.

Por exemplo, é comum que o seu prêmio ao vencer uma aposta grátis descarte o valor da aposta em si. Ou seja, suponha que você usou uma aposta grátis de R$50 em odds 1.50 e venceu. Ao invés de receber em sua carteira R$75, você receberá apenas R$25.

Outra limitação muito utilizada é ter que completar um rollover para poder sacar os frutos da aposta grátis. Isso significa que o valor ganho terá que ser apostado uma determinada quantidade de vezes para liberá-lo. É uma forma de proteger as casas de apostas com bônus.

Há também uma variação das apostas grátis para os cassinos online. Nesse caso, você recebe giros grátis para os slots ou fichas grátis para as mesas ao vivo. Portanto, é um tipo de promoção bem abrangente que favorece diferentes tipos de apostadores.

Bônus de recarga

Os bônus de recarga funcionam de uma maneira um pouco diferente. O objetivo aqui é impulsionar os próximos depósitos dos clientes. Geralmente, são determinados dias específicos em que os depósitos são aumentados.

A impulsão pode variar dependendo das regras das casas de apostas com bônus. Algumas oferecem 50% de saldo adicional, enquanto outras liberam até 100% do depósito como saldo extra. Para participar, geralmente, você precisa depositar um valor mínimo no dia da promoção. Assim que o seu dinheiro entrar na carteira, será liberado o saldo do bônus, separadamente do seu dinheiro real.

Essa separação ocorre, pois antes de poder sacar esse valor bônus, você precisa completar o rollover. Os requisitos e as condições variam de plataforma para plataforma. No entanto, na maioria das vezes consiste em apostar o valor total recebido em bônus algumas vezes.

É uma promoção interessante para quem aposta com certa frequência. Caso a plataforma que você utilize conte com esse bônus, priorize depositar nos dias específicos da oferta.

Cashback

Como diz o nome, cashback é um reembolso dos valores apostados. As casas de apostas com bônus de cashback devolvem parte do valor que você aposta e perde. Costuma ser uma porcentagem pequena que varia dependendo de quanto você jogou e perdeu.

É principalmente ligada com as apostas no cassino online. Por exemplo, em jogos de slots ou no cassino ao vivo. O lado positivo dessa oferta é que na maior parte das vezes o saldo é devolvido em forma de dinheiro real.

O cashback pode ser processado diariamente, semanalmente ou até mensalmente. Para participar a operadora costuma exigir um valor mínimo perdido durante o período em que o reembolso é contabilizado.

É interessante ler as regras completas desse tipo de promoção no site da operadora que você escolher. Até por que, é comum ter uma tabela que indica a porcentagem de cashback devolvido com base no valor perdido. Fique atento também aos jogos participantes, pois nem todos os títulos são elegíveis para reembolso.

Promoções sazonais e específicas

As promoções sazonais e específicas são campanhas durante períodos estratégicos ou eventos de grande apelo. Elas costumam estar atreladas a datas comemorativas, torneios esportivos importantes ou até mesmo aniversários da plataforma.

O modo como cada uma dessas ofertas funciona varia muito, já que são específicas de cada operadora. Por exemplo, é comum as operadoras oferecerem odds mais altas em jogos de alto engajamento. Ou então, liberar freebets para usar em finais de campeonatos e jogos de alta relevância.

Essa modalidade depende de uma análise minuciosa dos critérios de ativação e benefícios liberados. Como é algo sempre novo, é difícil prever como funcionam exatamente e quais as regras gerais de cada promoção.



Atualmente, mesmo sem bônus de boas-vindas, casas de apostas trazem ofertas como cashback, apostas grátis, etc.

Top 10 casas de apostas com bônus de 2025

Diante de tantas opções de casas de apostas com bônus no mercado, montamos um top 10 com as melhores para 2025. Essas plataformas são todas confiáveis, repletas de produtos e oferecem promoções aos seus clientes. Inclusive, fizemos questão de adicionar à lista somente as operadoras autorizadas a funcionar no mercado brasileiro.

bet365

A bet365 é uma das casas de apostas com bônus mais famosas de todo o mundo. A operadora que já possui mais de 20 anos de história é conhecida pela sua credibilidade. Além disso, é uma das plataformas com maior variedade de esportes, competições e mercados.

Complementando, a casa ainda conta com um cassino repleto de jogos, incluindo produções originais e exclusivas. Como o menu de promoções é constantemente atualizado, acesse o site oficial para conseguir mais informações.

Betano

A Betano se tornou a principal casa de apostas do Brasil com um investimento pesado no marketing por aqui. A operadora patrocina o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, reforçando sua credibilidade. É possível apostar em diversos esportes, como futebol, basquete, tênis e muito mais. Inclusive, há promoções específicas para determinadas modalidades e competições esportivas. Veja a seguir os melhores bônus da operadora:

Bônus acumulador: bônus de até 70% em apostas múltiplas ganhas dependendo do número de seleções do bilhete; Missões Betano: as missões possuem objetivos diferentes que ao serem completados liberam alguma recompensa ao jogador; Múltipla protegida: apostas múltiplas de 5 ou mais seleções que tiverem apenas 1 seleção perdida, são reembolsadas ao jogador.

Superbet

A Superbet combina uma plataforma intuitiva com uma ampla variedade de mercados esportivos e jogos de cassino. A experiência de apostar pela Superbet é adequada tanto para jogadores experientes, quanto novatos. O site é operado SPRBT INTERACTIVE BRASIL LTDA que possui autorização do Governo, sendo então uma casa confiável. No quesito promoções há uma ampla variedade de bônus exclusivos, veja a seguir alguns exemplos:

Giros grátis: roleta que pode ser girada diariamente e liberar giros grátis no cassino, freebets de esportes e até mesmo um jackpot; Supermúltipla: aumento dos ganhos de apostas múltiplas que pode chegar até 150% do prêmio; Prêmios para o caso o seu time consiga abrir uma vantagem considerável. Acesse o site para conhecer as condições de cada esporte.

Betsul

Na Betsul você consegue apostar em esportes, cassino, cassino ao vivo e até mesmo e-sports. A operadora possui um catálogo muito variado, abrangendo diferentes tipos de apostadores. Além disso, conta também com muitas promoções adaptadas para cada um desses segmentos.

A plataforma possui uma versão mobile bem otimizada em que todos os recursos e bônus podem ser usados pelo smartphone. Neste site, as promoções são atualizadas com certa frequência, então sugerimos que acesse página de benefícios para mais detalhes.

Sportingbet

A patrocinadora oficial da Copa Libertadores e Copa Sudamericana tem uma boa reputação e ampla lista de ofertas. A plataforma consegue reunir os principais recursos de apostas da atualidade. Por exemplo, cash out, super odds, criador de apostas múltiplas, entre outras funcionalidades. Isso resulta em uma experiência completa quando combinado com a grande variedade de apostas esportivas e jogos de cassino disponíveis. Consulte abaixo os bônus mais procurados na operadora:

Super Cota: esse recurso aumenta as odds da sua bet, criando um cenário mais vantajoso com um maior retorno em potencial; Aposta grátis: a vantagem dessa promoção é não usar o seu saldo para realizar o seu palpite. Será uma aposta que não gasta o seu dinheiro para ser realizada; Roleta semanal: giros semanais para concorrer a prêmios, giros grátis e apostas extras.

Betnacional

A Betnacional alcançou seu patamar graças a sua simplicidade e rapidez nas transações usando Pix. Em questão de segundos você consegue depositar na sua conta e os saques também são processados imediatamente. Além do forte apelo no futebol, a casa também oferece mercados variados em outras modalidades esportivas. Confira algumas das principais promoções disponíveis na Betnacional:

Super Odds: cotações aumentadas em eventos e mercados selecionados;

cotações aumentadas em eventos e mercados selecionados; Ofertas sazonais: bônus oferecidos eventualmente em jogos de cassino ou eventos esportivos específicos.

As ofertas não são exatamente o ponto forte da Betnacional. A operadora se destaca pelos seus produtos e serviços, mas não conta com muitas promoções. Mesmo assim, vale destacar sua credibilidade e autorização para funcionar no Brasil.

Estrelabet

A Estrelabet oferece um extenso catálogo de mercados, abrangendo desde os principais campeonatos até modalidades menos tradicionais. Entre os mais famosos podemos citar o futebol, basquete e o tênis. Mas também há dardos, tênis de mesa, beisebol, ciclismo e até mesmo esqui. A casa ainda lança promoções especiais em grandes torneios, como Copa do Brasil, Libertadores e campeonatos europeus. Na lista abaixo há algumas das ofertas fixas de maior relevância do site:

Jogo da semana: toda semana um jogo do cassino é selecionado para que você aposte e consiga potenciais recompensas ao jogar;

toda semana um jogo do cassino é selecionado para que você aposte e consiga potenciais recompensas ao jogar; Turbina bet: adicione ao menos 3 seleções no mesmo bilhete para conseguir uma porcentagem bônus, caso acerte o palpite;

adicione ao menos 3 seleções no mesmo bilhete para conseguir uma porcentagem bônus, caso acerte o palpite; Bônus em palpites nas ligas internacionais: Aposte ao menos R$40 em Ligas Internacionais e ganhe R$20 em aposta grátis para usar em qualquer jogo.

Esportes da Sorte

A Esportes da Sorte está investindo com força no mercado brasileiro com seu patrocínio no Corinthians. O crescimento da marca se dá também pela qualidade do serviço oferecido. Há opções de esportes e jogos de cassino que podem ser acessados pelo computador ou celular. Adicionalmente, a plataforma fornece suporte ao vivo 24 horas por dia, todos os dias. Portanto, é uma das casas de apostas com bônus mais confiáveis da atualidade para novos usuários. Agora que você sabe disso, descubra as principais ofertas do site:

Cashback todos os dias: até 15% de cashback em jogos da linha Fortune, como Fortune Tiger, Fortune Dragon e mais; Cotação turbinada: até 100% de impulsão nos ganhos obtidos em apostas múltiplas dependendo do número de seleções; Free bets em eventos específicos: a operadora oferece apostas grátis para grandes competições de futebol. Por exemplo, Champions League, Brasileirão, entre outras ligas.

F12 bet

O diferencial da F12 bet está na experiência dinâmica que proporciona, combinando esportes tradicionais, cassino online e desafios interativos. A operadora costuma lançar promoções personalizadas durante campeonatos relevantes, como Libertadores, Brasileirão e torneios internacionais. Além dos esportes, também há um grande foco em disponibilizar os melhores jogos de cassino da atualidade em seu catálogo. A desvantagem é que não há muitas ofertas fixas focadas em esportes. Veja abaixo as principais promoções do momento:

Eventos e Torneios de provedoras: geralmente, esses torneios incluem um ranking para elencar os jogadores que mais apostaram durante o período;

geralmente, esses torneios incluem um ranking para elencar os jogadores que mais apostaram durante o período; Prêmios para jogos específicos: freebets e prêmios diários em jogos exclusivos que são atualizados constantemente.

Novibet

A Novibet é uma plataforma moderna com os principais recursos procurados em uma casa de apostas com bônus. A operadora tem cash out, suporte ao vivo, aceita Pix e ainda possui um catálogo de produtos extenso. Além do vasto portfólio, a casa investe em promoções personalizadas, visando recompensar jogadores de diferentes perfis. É um site em que novos usuários rapidamente conseguem se adaptar e jogadores experientes não ficam em desvantagem. Conheça através da lista a seguir os melhores bônus da Novibet:

Bônus de aposta extra: aposte R$100 nas partidas do dia de sua escolha e receba mais R$100 em aposta extra; Criador de aposta boost: bônus de até 30% além de seus ganhos potenciais de acordo com o número de seleções em uma aposta múltipla; Boost de Odds: eventos selecionados recebem cotações aprimoradas e são atualizados diariamente.

Como escolher o site ideal com os melhores bônus?

Conhecer os bônus de cada uma das casas de apostas é apenas o primeiro passo para selecionar o site ideal. Há muitos outros critérios para se avaliar antes de tomar a decisão de criar uma conta e começar a apostar.

Reputação e licenciamento

Para que uma casa de apostas com bônus seja considerada confiável, ela precisa ser licenciada. Isso significa conseguir todas as autorizações do Governo Brasileiro operar em nosso país. É uma forma de garantir que a empresa siga os regulamentos referentes às apostas online. Você pode consultar isso pela lista do Sistema de Gestão de Apostas(SIGAP).

A reputação também é um fator importante para ter certeza que o serviço prestado é de boa qualidade. Atualmente é fácil de encontrar relatos nas redes sociais sobre cada operadora ou então pode consultar no Reclame Aqui.

Variedade e qualidade dos bônus oferecidos

Quanto mais variedade de bônus, nós consideramos mais vantajoso. Afinal, cada apostador tem suas próprias preferências e nem todas as ofertas se encaixam em seu gosto. Por exemplo, algumas pessoas não ligam para giros grátis no cassino, já que apostam apenas em esportes. O mesmo pode acontecer ao contrário com quem prefere jogar no cassino.

Considere todas as ofertas disponíveis para ter certeza que é algo que faz sentido para você. Desse modo, você escolhe a operadora com os bônus de maior qualidade para se cadastrar.

Termos e condições associados com os bônus

As casas de apostas com bônus que são confiáveis precisam ser transparentes em relação aos termos de uso das promoções. Então, leia as regras de cada uma para evitar complicações causadas por condições nas “entrelinhas”.

Facilidade de depósito e saque

Atualmente quase todas as casas de apostas aceitam Pix, por ser o método mais prático e rápido. Esse método proporciona depósitos em questão de segundos e pode ser usado a qualquer hora.

Analise também as regras de saque, como valores mínimos e se há alguma tarifa para retirada do valor. Nós priorizamos sempre as operadoras que pagam mais rapidamente e com o Pix há muitas opções que pagam no mesmo dia. Caso tenha dúvidas mais complexas sobre isso, entre em contato com o suporte ao cliente para obter respostas.

Qualidade do suporte ao cliente

O suporte ao cliente cumpre um papel fundamental para resolver problemas e tirar dúvidas dos apostadores. As melhores casas de apostas são aquelas com atendimento disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Afinal, não sabemos quando será necessário resolver um empecilho que pode acontecer em qualquer site.

Avalie também os métodos disponíveis de acordo com o que você considera prioridade. Geralmente, o chat ao vivo e o e-mail são os canais mais utilizados. Contudo, também há algumas plataformas com telefone e até mesmo Whatsapp.



As casas de apostas com bônus devem ser claras nos termos e condições de suas ofertas

Dicas para usar os bônus da melhor maneira

Maximizar os bônus de apostas exige estratégia e atenção aos detalhes das condições oferecidas. Muitas promoções têm exigências específicas que você precisa entender perfeitamente para não se complicar. Confira algumas dicas para utilizar os bônus de forma eficaz:

Leia os Termos e Condições: verifique sempre os requisitos de aposta, jogos elegíveis e restrições de saque; Priorize Bônus com Baixo Requisito de Aposta: opte por ofertas com rollover mais baixo; Fique Atento aos Prazos: não deixe os bônus expirarem sem utilizá-los, pois muitas promoções têm validade limitada. Utilize Estratégias de Apostas para Cumprir o Rollover: distribua suas apostas de maneira estratégica para cumprir os requisitos sem comprometer seu saldo rapidamente; Teste Diferentes Mercados e Jogos Elegíveis: explore opções variadas para encontrar aquelas que oferecem melhores probabilidades de conversão do bônus em saldo real.

Seguindo essas estratégias você terá mais chances de usar as ofertas em seu máximo potencial. Lembre-se também de jogar com responsabilidade.

É legal apostar em casas de apostas com bônus?

As apostas online são legais no Brasil desde que a plataforma utilizada esteja autorizada a atuar no país. As casas de apostas com bônus citadas neste artigo são todas licenciadas e funcionam de acordo com a Lei Brasileira. Desse modo, é legal se cadastrar e apostar em operadoras que seguem esses critérios.

Jogo responsável

Os jogos de cassino online e as apostas esportivas podem trazer alguns malefícios aos apostadores. Mas, é possível combater esses problemas praticando as técnicas de jogo responsável. Esses métodos evitam a compulsão e ajudam a equilibrar esse entretenimento com seu dia a dia. Veja abaixo algumas dicas de como alcançar isso:

Estabeleça limites: defina um orçamento específico para suas apostas e nunca aposte mais do que você pode perder; Faça pausas regulares: evite longas sessões de apostas e separe um tempo para refletir sobre sua atividade; Monitore o tempo e o dinheiro gasto: utilize as ferramentas de controle de orçamento e tempo para evitar gastar acima do que você pode com esses jogos; Busque ajuda se necessário: entre em contato com o suporte ao cliente para solicitar a exclusão ou suspensão temporária da sua conta.

Além disso, várias organizações oferecem suporte a pessoas com problemas relacionados ao jogo, como a GamCare e a GAMSTOP. Essas entidades fornecem recursos para ajudar a controlar o comportamento de apostas.

A maior parte das casas de apostas com bônus possuem suas próprias ferramentas de jogo responsável. Consulte a disponibilidade antes de começar a apostar.

Por que apostar em casas de apostas com bônus?

No entanto, é fundamental ter conhecimento de todos os termos e condições de uso, até mesmo das regras nas entrelinhas. A partir disso, você consegue planejar como usar as ofertas e se realmente são vantajosas para você.

Procure conhecer o catálogo e principais serviços de cada operadora para escolher aquela que melhor se encaixa nas suas preferências.

Independente se for apostar com seu dinheiro real ou com saldo bônus, sempre haverá algum risco de perda. Então, jogue com responsabilidade, siga nossas dicas para controlar seus gastos e evitar problemas maiores.