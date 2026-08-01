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Com Neymar, Santos fica no empate sem gols com o Remo pela Copa do Brasil

Jogo de volta entre as equipes será na próxima terça-feira (4), no Mangueirão

PorJuliana YamaokaSantos (SP)
01/08/2026 23:06
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Neymar em duelo do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Agif/Folhapress)
Neymar em duelo do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Agif/Folhapress)

O Santos e o Remo empataram por 0 a 0 na noite deste sábado (1º), na Vila Belmiro, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Neymar foi titular e permaneceu em campo durante os 90 minutos, após ter atuado por apenas 45 minutos na classificação às oitavas de final da Copa Sul-Americana, na última terça-feira (28), diante da Universidad Central da Venezuela. No ataque, formou o trio ofensivo ao lado de Barreal e Gabriel Barbosa.

Com o empate, a vaga nas quartas de final segue em aberto e será decidida no jogo de volta, marcado para a próxima terça-feira (4), às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém (PA).

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Como foi o jogo?

O Santos iniciou a partida pressionando e criou as principais chances do primeiro tempo com Neymar, Barreal e Gabriel Barbosa. A primeira oportunidade foi de Gabigol, que exigiu boa defesa de Marcelo Rangel. Em seguida, o jogo ganhou emoção com uma bola na trave para cada lado: Jajá acertou a trave pelo Remo, e Barreal respondeu pelo Peixe.

Neymar, atuando pelo lado esquerdo e também centralizado, quase abriu o placar aos 14 minutos. Após passe de Gabriel Bontempo, o camisa 10 cruzou fechado e obrigou Marcelo Rangel a espalmar. Aos 25, o próprio Neymar puxou um contra-ataque, encontrou Gabigol, que serviu Barreal, mas o argentino parou novamente no goleiro adversário. Antes do intervalo, Lucas Veríssimo acertou o travessão e, no rebote, Gabriel Barbosa não conseguiu completar para o gol.

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Na volta para o segundo tempo, Cuca promoveu as entradas de Gabriel Menino e Caballero. O Santos seguiu em busca da vitória, mas voltou a desperdiçar oportunidades. Gabigol finalizou por cima após tabela com Gabriel Bontempo e, pouco depois, chegou a balançar as redes após cruzamento de Neymar, porém o lance foi anulado porque a bola havia saído pela linha de fundo antes do cruzamento. Apesar da pressão santista durante boa parte da partida, o placar permaneceu inalterado, deixando a decisão da vaga para o confronto de volta, no Mangueirão.

Neymar foi titular do Santos no duelo contra o Remo. (Foto: Código19/Folhapress)
Neymar foi titular do Santos no duelo contra o Remo. (Foto: Código19/Folhapress)

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Gabriel Barbosa foi bastante participativo no setor ofensivo do Santos, mas não conseguiu marcar o 100º gol com a camisa do clube. Aos 23 minutos do segundo tempo, o atacante recebeu lançamento de Oliva e finalizou forte de canhota. A bola passou rente à trave direita do goleiro Marcelo Rangel.

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Deu aula 🏅

Jajá arriscou de muito longe e acertou um forte chute no ângulo direito de Gabriel Brazão. O goleiro santista se esticou para fazer uma grande defesa, desviando a bola no travessão e evitando um golaço do Remo. A intervenção foi bastante comemorada pela torcida presente na Vila Belmiro.

Ficou abaixo 📉

Rollheiser teve atuação discreta e pouco participou das ações ofensivas do Santos. Além de não conseguir criar jogadas de perigo, recebeu cartão amarelo aos 19 minutos do primeiro tempo após falta em Alef Manga. No intervalo, acabou substituído por Gustavo Caballero.

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Ei, Juiz! 😡

A primeira etapa também foi marcada por reclamações do Santos em relação à arbitragem de Bruno Arleu de Araújo. Aos olhos dos santistas, Zé Ricardo deveria ter sido expulso após atingir João Ananias com uma cotovelada. O zagueiro alvinegro ficou com o nariz sangrando, mas o árbitro aplicou apenas o cartão amarelo ao jogador do Remo, gerando protestos da equipe e da torcida.

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Ficha Técnica:

⚽ SANTOS 0 X 0 REMO - jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil 
🏆 Copa do Brasil - Oitavas de final (ida)
📆 Data e horário: sábado, 1º de agosto, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Urbano Caldeira (Santos, SP) 
🕴️ Arbitragem: Bruno Arleu de Araujo (RJ) 
🚩 Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)
📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS) 

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🟨 Cartão amarelo: Rollheiser, Escobar e Neymar (Santos) - Zé Ricardo, Matheus Felipe, Alef Manga e Edson Fernando (Remo)
🟥 Cartão vermelho: -
👭 Público: 12.820
💰 Renda: R$832.156,25
🥅 Gols: -

Escalações:

SANTOS (Técnico: Cuca) Gabriel Brazão; Igor Vinícius (Gabriel Menino), Lucas Veríssimo (Adonis Frías), João Ananias e Escobar; Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser (Caballero); Barreal (Rony), Neymar e Gabigol (Thaciano).

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REMO (Técnico: Léo Condé) Marcelo Rangel; Marcelinho, Marllon, Matheus Felipe e Mayk; Picco (Edson Fernando), Zé Welison e Zé Ricardo (Vitor Bueno); Jajá, Yago Pikachu (Matheus Alexandre) e Alef Manga (Gabriel Taliari).

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