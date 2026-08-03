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Santos busca quebrar escrita fora de casa para avançar na Copa do Brasil

Peixe tem apenas três vitórias como visitante em 2026 e precisa vencer o Remo

PorJuliana YamaokaSão Paulo (SP)
03/08/2026 06:00
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Cuca no comando do Santos diante do Remo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Cuca no comando do Santos diante do Remo. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

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O Santos entrou na Copa do Brasil já na quinta fase da competição e eliminou o Coritiba em um confronto que exigiu reação e eficiência da equipe. O roteiro da classificação parecia pouco provável: após empatar sem gols no jogo de ida, na Vila Belmiro, o Peixe foi até o Couto Pereira e venceu por 2 a 0, no dia 13 de maio, garantindo até então apenas a segunda vitória como visitante na temporada.

O primeiro triunfo longe de seus domínios ocorreu no dia 8 de fevereiro, pela primeira fase do Campeonato Paulista, quando o Peixe derrotou o Noroeste por 2 a 1, no interior de São Paulo.

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Mais recentemente, a equipe voltou a vencer fora de casa ao superar a Universidad Central da Venezuela, em Valencia, por 4 a 2, pelo jogo de ida do playoff da Copa Sul-Americana.

O desempenho como visitante, porém, ainda é um dos principais desafios do Santos em 2026. Em 19 partidas disputadas longe da Vila Belmiro, o time soma apenas três vitórias, sete empates e nove derrotas.

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Em contrapartida, como mandante, o cenário é mais positivo. Em 21 jogos, o Alvinegro Praiano acumula dez vitórias, oito empates e apenas três derrotas.

Nesta terça-feira (4), o Santos terá novamente a missão de superar as dificuldades fora de casa. A equipe comandada por Cuca enfrenta o Remo, às 21h30 (de Brasília), no Mangueirão, em Belém, pela partida de volta da Copa do Brasil. Após o empate sem gols no duelo de ida, na Vila Belmiro, o Peixe precisa de uma vitória para avançar às quartas de final.

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O resultado frustrante diante do Remo deixou marcas, com vaias da torcida ao apito final, mas o elenco busca inspiração justamente na classificação conquistada diante do Coritiba. A vitória no Couto Pereira aparece como um exemplo de que o Santos é capaz de apresentar uma resposta mesmo longe do seu estádio em momentos decisivos.

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Campanha do Santos como mandante e como visitante:

Mandante:
21 jogos
9V | 9E | 3D
57% de aproveitamento
36 gols marcados (1.7 p/ jogo)
21 gols sofridos (1.0 p/ jogo)

Visitante:
19 jogos
3V | 7E | 9D
28% de aproveitamento
24 gols marcados (1.3 p/ jogo)
30 gols sofridos (1.6 p/ jogo)

Neymar durante aquecimento do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)
Neymar durante aquecimento do Santos na Vila Belmiro. (Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

Como o Santos chega para enfrentar o Remo?

O Santos precisa vencer o Remo no tempo regulamentar para garantir a classificação à próxima fase da Copa do Brasil. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

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Para o confronto, o técnico Cuca terá um desfalque importante no sistema defensivo. O zagueiro Lucas Veríssimo sofreu uma lesão na panturrilha no duelo do último sábado (1), na Vila Belmiro, e não estará à disposição. Por conta da ausência, João Ananias não foi liberado para defender a Seleção Brasileira Sub-20 em amistosos neste mês. A tendência é que a dupla de zaga seja formada por Adonis Frías e pelo Menino da Vila. O lateral-direito Igor Vinícius também é dúvida, já que sentiu a coxa. Gabriel Menino fica como opção.

A principal indefinição para a partida está no setor ofensivo, com a possível presença de Neymar. Nesta segunda-feira (3), o camisa 10 realizará o sexto leilão beneficente do Instituto Neymar Jr., que tem como objetivo arrecadar recursos para a manutenção dos projetos sociais da instituição, presidida por sua mãe, Nadine.

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A situação será avaliada internamente pelo clube, em uma conversa que envolverá o jogador, a comissão técnica e a diretoria santista. A decisão sobre a participação do atacante dependerá da análise física e da logística envolvendo o compromisso do atleta antes da viagem para Belém. O elenco viaja para Belém na tarde desta segunda-feira (3).

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