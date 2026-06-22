CR7 joga? Portugal pode ter mudanças contra Uzbequistão; veja provável escalação Portugal disputa a segunda rodada da fase de grupos nesta terça

Portugal enfrenta o Uzbequistão nesta terça-feira (23), em Houston, em busca de um resultado melhor do que o obtido na estreia da Copa do Mundo, quando empatou com a RD Congo.

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Na equipe de Roberto Martínez, a principal dúvida é Tomás Araújo, que lida com um desconforto muscular. O jogador não participou dos últimos treinamentos.

No sistema defensivo, Diogo Costa segue como titular absoluto e deve ser mantido na equipe. Na zaga, a dúvida está entre Renato Veiga e Gonçalo Inácio. No meio-campo, a tendência é que a base formada por Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes seja preservada.

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No ataque, muito se discutiu sobre a presença de Cristiano Ronaldo entre os titulares após a atuação discreta na estreia. Em 90 minutos em campo, o camisa 7 teve apenas 25 ações com a bola, um número baixo para um jogador que costuma ser o principal ponto de referência ofensiva da equipe. Além disso, finalizou três vezes, todas para fora, sem exigir nenhuma defesa do goleiro adversário.

Mesmo assim, apesar de ter sido visto abatido após a partida, algo relatado por veículos portugueses como o jornal A Bola, Cristiano treinou normalmente nos dias seguintes.

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Embora sua titularidade tenha sido debatida após o empate, Roberto Martínez manteve o atacante em campo durante os 90 minutos da estreia, o que pode indicar que seu espaço na equipe, ao menos neste momento, não está ameaçado. O tema, inclusive, foi abordado pelo treinador na entrevista coletiva após a partida.

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— Em uma partida como essa, em que estamos com dificuldades para entrar na área, precisamos aproveitar as qualidades do Ronaldo. Não faria sentido tirar o maior artilheiro de todos os tempos em um jogo em que precisamos marcar — explicou.

Nesta terça-feira (23), Portugal encara o Uzbequistão pela segunda rodada do Grupo K da Copa do Mundo. Além da partida em Houston, Roberto Martínez também já tem no radar o confronto decisivo contra a Colômbia, marcado para o fim de semana.

A frustração de Cristiano Ronaldo no empate entre Portugal e a República Democrática do Congo, em Houston (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)

Veja a provável escalação

A provável escalação de Portugal pode ser formada por Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga (ou Gonçalo Inácio) e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; João Félix, Rafael Leão e Cristiano Ronaldo.

Portugal x Uzbequistão

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