Modric não finaliza, comete pênalti e tem atuação abaixo na estreia da Croácia Croácia estreou na Copa do Mundo com derrota para a Inglaterra

Luka Modric viveu uma estreia para esquecer na Copa do Mundo de 2026. Aos 40 anos, o camisa 10 da Croácia entrou em campo para disputar seu quinto Mundial, mas teve atuação discreta e pouco influente na derrota por 4 a 2 para a Inglaterra, nesta quarta-feira (17).

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Responsável por ditar o ritmo da equipe há mais de uma década, Modric não conseguiu assumir o protagonismo no meio-campo croata. Sem participações em gols, sem finalizações e com pouca contribuição na construção ofensiva, o veterano encontrou dificuldades diante da intensidade inglesa. Para piorar, ainda cometeu o pênalti sobre Madueke, que originou o primeiro gol inglês, convertido por Harry Kane.

Modric comete pênalti em cima de Madueke (Foto: Paul ELLIS / AFP)

A atuação também evidenciou um cenário pouco comum para quem acostumou a Croácia a campanhas históricas em Copas do Mundo. Sem conseguir controlar o jogo ou acelerar a circulação da bola como em seus melhores momentos, Modric acabou substituído no início da segunda etapa por Mateo Kovacic, encerrando sua participação antes mesmo da reação croata na partida.

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Luka Modric nunca foi um jogador que se definiu pelos números. Em Copas do Mundo, soma apenas dois gols e uma assistência, estatísticas discretas para alguém de sua grandeza. Seu brilho aparece em outros detalhes: na capacidade de controlar o ritmo da partida, ditar o tempo das jogadas e fazer a equipe respirar nos momentos mais difíceis. Contra a Inglaterra, porém, esse impacto foi neutralizado.

Embora uma única atuação não apague o legado do capitão, a estreia levantou dúvidas sobre o impacto que ele conseguirá ter ao longo do torneio. Referência técnica da geração que levou a Croácia a uma final e a um terceiro lugar em Mundiais, Modric terá a missão de responder dentro de campo nos próximos compromissos para manter viva a esperança croata na competição.

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O que vem por aí para a Croácia?

A Croácia volta a campo na próxima terça-feira (23), contra o Panamá. O time tenta se recuperar da derrota na primeira rodada contra a Inglaterra, para firmar uma boa posição no grupo e lutar pela classificação para a fase final da Copa do Mundo.

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