Panamá x Croácia Palpite – Análise e odds (23/06)

Confira os palpites e informações de Panamá x Croácia pela Copa do Mundo

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Panamá e Croácia se enfrentam nesta terça-feira (23), no Toronto Stadium, pela segunda rodada do Grupo L da Copa do Mundo de 2026. As duas seleções perderam na estreia e chegam pressionadas, já que Inglaterra e Gana somam três pontos e lideram a chave.

O Panamá foi derrotado por 1 x 0 por Gana, com gol de Caleb Yirenkyi nos acréscimos. A Croácia, por sua vez, caiu por 4 x 2 diante da Inglaterra, em Dallas, depois de empatar a partida duas vezes no primeiro tempo.

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Melhores palpites para Panamá x Croácia pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Panamá tenta resistir, Croácia busca reação

O Panamá disputa apenas a segunda Copa do Mundo de sua história. Em 2018, na Rússia, perdeu os três jogos da fase de grupos e marcou dois gols. Oito anos depois, chega ao Mundial com um elenco mais maduro e um trabalho consolidado sob o comando de Thomas Christiansen.

A classificação veio com autoridade nas Eliminatórias da Concacaf. O Panamá terminou em primeiro no Grupo A e teve 100% de aproveitamento na segunda fase. A preparação, porém, mostrou a diferença de nível quando a equipe enfrentou adversários mais fortes, como na goleada sofrida por 6 x 2 para o Brasil.

Na estreia contra Gana, os panamenhos fizeram um primeiro tempo competitivo. Cecilio Waterman exigiu boa defesa de Lawrence Ati-Zigi, e Jiovany Ramos desperdiçou uma chance clara após saída ruim do goleiro ganês. Faltou precisão para transformar bons momentos em vantagem no placar.

O gol sofrido nos acréscimos tornou a derrota ainda mais dura. O Panamá mostrou organização, mas não criou volume suficiente para sustentar pressão ofensiva. Contra a Croácia, a tendência é de um jogo com menos posse, bloco mais baixo e tentativa de acelerar pelos corredores com Amir Murillo, Ismael Díaz e José Luis Rodríguez.

A Croácia chega pressionada, mas com um currículo recente que ainda impõe respeito. Finalista em 2018 e terceira colocada em 2022, a seleção de Zlatko Dalic mantém jogadores experientes e nomes em clubes de alto nível. A derrota para a Inglaterra, porém, expôs problemas importantes.

O placar de 4 x 2 em Dallas não contou toda a história. A Croácia empatou duas vezes no primeiro tempo, com Martin Baturina e Petar Musa, mas produziu pouco em volume: teve apenas 0,71 de xG (Gols esperados), contra 2,8 da Inglaterra. No segundo tempo, perdeu intensidade e foi superada por uma equipe mais física e vertical.

A principal preocupação está nas bolas paradas e nas transições defensivas. Dalic classificou a atuação nesse fundamento como uma das piores de sua era. Contra o Panamá, a Croácia deve manter a base tática, mas com Ante Budimir mais cotado para começar como referência ofensiva e aumentar presença na área.

Confrontos diretos entre Panamá x Croácia

Panamá e Croácia nunca se enfrentaram na história do futebol. O jogo desta terça-feira, em Toronto, será o primeiro duelo entre as seleções, seja em amistosos ou competições oficiais.

As trajetórias em Copas do Mundo são muito diferentes. A Croácia disputa sua sétima edição e acumula três campanhas de pódio: terceiro lugar em 1998, vice em 2018 e terceiro novamente em 2022.

O Panamá, por sua vez, estreou em Mundiais apenas em 2018. Na Rússia, perdeu para Bélgica, Inglaterra e Tunísia, mas marcou seu primeiro gol em Copas contra os ingleses.

Notícias de Panamá x Croácia

Panamá: desfalques e dúvidas

A principal dúvida do Panamá é Adalberto Carrasquilla. O meia do Pumas sofreu uma lesão no adutor esquerdo na final da Liga MX, em 25 de maio, e ficou fora da estreia contra Gana.

Carrasquilla voltou a treinar em campo no último sábado, mas sua condição física ainda será avaliada. Caso não reúna condições de jogo, Carlos Harvey deve seguir como titular no meio-campo ao lado do capitão Aníbal Godoy.

Harvey recebeu cartão amarelo contra Gana após a confusão que se seguiu ao gol nos acréscimos, mas não está suspenso. A tendência é que Christiansen mantenha boa parte da base que iniciou a primeira rodada.

No gol, Orlando Mosquera deve seguir como titular. O goleiro fez boas defesas na estreia, mas não conseguiu evitar o gol no fim. A linha defensiva também deve ser preservada, com César Blackman, José Córdoba e Jiovany Ramos.

Provável escalação do Panamá (3-4-3): Orlando Mosquera; César Blackman, José Córdoba e Jiovany Ramos; Amir Murillo, Carlos Harvey, Cristian Martínez e Andrés Andrade; José Luis Rodríguez, Cecilio Waterman e Yoel Bárcenas. Técnico: Thomas Christiansen.

Croácia: desfalques e dúvidas

A Croácia não reportou lesões após a derrota para a Inglaterra. A principal questão está na gestão física de veteranos como Luka Modric, Ivan Perisic e Andrej Kramaric.

Modric disputou 58 minutos contra a Inglaterra antes de dar lugar a Mateo Kovacic. O capitão passou por cirurgia na maçã do rosto em abril, após fratura sofrida em jogo do Milan, mas foi recuperado a tempo de integrar a convocação.

Dalic deve fazer mudanças no ataque. A principal delas é a possível entrada de Ante Budimir como titular. O centroavante oferece mais presença de área e capacidade de finalização, algo que a Croácia precisa para transformar posse em chances mais claras.

Se entrar em campo, Modric chegará a 200 partidas pela seleção croata. A marca reforça sua condição de símbolo máximo da equipe e pode ser um componente emocional importante em um jogo de alta pressão.

Provável escalação da Croácia (4-3-3): Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josip Sutalo, Josko Gvardiol e Marin Pongracic; Mateo Kovacic, Luka Modric e Petar Sucic; Martin Baturina, Ante Budimir e Ivan Perisic. Técnico: Zlatko Dalic.

Destaques individuais de Panamá x Croácia

Jogador destaque · Panamá Ismael Díaz 17 Gols em 58 jogos pela seleção do Panamá 10 Gols na Liga MX 2025/26 pelo León em 27 partidas 6 Assistências na Liga MX 2025/26 pelo León 16 Participações em gol na Liga MX 2025/26 (10 gols + 6 assistências) Jogador destaque · Croácia Luka Modrić 199 Jogos pela seleção da Croácia, recorde do país 29 Gols pela Croácia em jogos oficiais e amistosos 5 Participações em gol pelo Milan na Serie A 2025/26 (2 gols + 3 assistências) 7,58 Nota média no FotMob pelo Milan na Serie A 2025/26

Os técnicos - Christiansen aposta na organização, Dalic cobra resposta

Thomas Christiansen

Thomas Christiansen assumiu o Panamá em julho de 2020 e deu estabilidade a uma seleção que antes sofria com trocas frequentes de comando. Nascido na Dinamarca e criado na Espanha, o treinador construiu uma equipe mais competitiva e levou o país de volta ao mundial.

Seu modelo combina pressão alta, transições rápidas e solidariedade defensiva. Contra a Croácia, porém, a tendência é de uma postura mais reativa, com linhas compactas e tentativa de acelerar pelos lados quando recuperar a bola.

Zlatko Dalic

Zlatko Dalic comanda a Croácia desde outubro de 2017 e liderou o ciclo mais vitorioso da história do país. Foi vice-campeão mundial em 2018, terceiro colocado em 2022 e manteve a seleção competitiva mesmo durante a transição de gerações.

A derrota para a Inglaterra aumentou a cobrança, principalmente pela fragilidade em bolas paradas. Dalic assumiu responsabilidade, prometeu ajustes e deve apostar em mudanças pontuais, sem revolução tática, para recolocar a Croácia na briga pela classificação.

Análise tática de Panamá x Croácia

O Panamá deve atuar em 3-4-3, com variação para 5-4-1 sem a bola. Blackman, Córdoba e Ramos formarão a linha de três zagueiros, enquanto Murillo e Andrade terão funções de alas, alternando recomposição defensiva e saída rápida pelos corredores.

A Croácia tende a controlar a posse com Modric, Kovacic e Sucic no meio-campo. O desafio panamenho será impedir que esse trio receba livre entre linhas. Sem Carrasquilla em plena condição, o Panamá perde criatividade e deve depender ainda mais de transições com Ismael Díaz e José Luis Rodríguez.

No ataque croata, a entrada de Budimir muda a dinâmica. O centroavante fixa a defesa, dá presença aérea e abre espaço para Baturina e Perisic atacarem por dentro. Contra uma linha de cinco, a Croácia precisará alternar cruzamentos, bolas diagonais e chutes de média distância.

As bolas paradas podem pesar dos dois lados. A Croácia sofreu nesse fundamento contra a Inglaterra e terá de corrigir marcações em escanteios e faltas laterais. O Panamá, com Murillo e zagueiros fortes no jogo aéreo, pode encontrar ali uma rota para surpreender, mesmo tendo menos posse.

Prognóstico de placar exato para Panamá x Croácia

🎯 Palpite do Lance! Panamá 0 x 2 Croácia – 6,66 na Br4Bet A Croácia entra em campo pressionada pela necessidade da vitória e conta com ampla superioridade técnica, especialmente no meio-campo. O Panamá mostrou muita entrega na estreia, mas teve dificuldades para criar oportunidades contra Gana. A tendência é de uma vitória croata sem grandes sustos. O Panamá teve baixa eficiência ofensiva e registrou apenas 0,75 de xG (Gols esperados) contra Gana

contra Gana A Croácia teve xG de 0,71 contra a Inglaterra , mas marcou dois gols em jogadas individuais (Baturina e Musa)

, mas marcou dois gols em jogadas individuais (Baturina e Musa) Martin Baturina fez seis gols e três assistências na Serie A 2025/26 pelo Como e foi o croata com melhor avaliação contra a Inglaterra (7,9 no Sofascore)

na Serie A 2025/26 pelo Como e foi o croata com melhor avaliação contra a Inglaterra (7,9 no Sofascore) Luka Modric chegará a 200 jogos pela Croácia caso entre em campo, tornando-se o quarto jogador na história a atingir essa marca

caso entre em campo, tornando-se o quarto jogador na história a atingir essa marca Adalberto Carrasquilla, principal meia do Panamá, segue como dúvida com lesão no adutor esquerdo

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