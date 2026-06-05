Panamá e Bósnia se enfrentam neste sábado (6), às 16h (de Brasília), no Energizer Park, em St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos. O confronto, válido por um amistoso internacional de preparação para a Copa do Mundo, não tem transmissão oficial confirmada para o território brasileiro.

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Ficha do jogo PAN BOS Amistosos Seleções 2026 Data e Hora sábado (6), às 16h (de Brasília) Local Energizer Park, em St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos Árbitro Onde assistir Não definido

O Panamá vai disputar seu segundo Mundial na história. A seleção é comandada pelo dinamarquês Thomas Christiansen e está no Grupo L da Copa do Mundo, junto com Inglaterra, Croácia e Gana. Já a Bósnia está no Grupo B ao lado de Canadá, Catar e Suíça.

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Tudo sobre Panamá x Bósnia (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Panamá 🆚 Bósnia

Amistoso Internacional

📆 Data e horário: sábado (6), às 16h (de Brasília)

📍 Local: Energizer Park, em St. Louis, Missouri, nos Estados Unidos

👁️ Onde assistir: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PANAMÁ (Técnico: Thomas Christiansen)

Samudio; Anderson, Farina, Ramos, Miller, Gutierrez; Yanis, Griffith, Martinez, Rodriguez; Fajardo.

BÓSNIA (Técnico: Sergej Barbarez.)

Zlomislic; Dedic, Katic, Hadzikadunic, Mujakic; Alajbegovic, Gigovic, Tahirovic, Bajraktarevic; Bazdar, Demirovic.

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