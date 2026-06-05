Inglaterra e Nova Zelândia se enfrentam neste sábado (6), às 17h (de Brasília), no Raymond James Stadium, em Tampa, na Flórida (EUA). O amistoso internacional é o penúltimo teste das duas seleções antes da estreia na Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo pelo SporTV 3.

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Ficha do jogo ING NZL Amistoso Pré-Copa do Mundo Data e Hora sábado, 6 de junho de 2026, às 17h (de Brasília) Local Raymond James Stadium, em Tampa, Flórida (EUA) Árbitro Farai Hallam Assistentes Marc Perry, Matt Wilkes e Tom Nield Var Nicholas Hopton e Craig Taylor Onde assistir

A Inglaterra, apontada como uma das grandes favoritas ao título mundial, entra na reta final de ajustes sob o comando do técnico Thomas Tuchel. Os ingleses usarão o confronto para dar ritmo e entrosamento à equipe antes de fechar a preparação contra a Costa Rica e estrear no Grupo L da Copa, ao lado de Croácia, Gana e Panamá. O principal destaque é o artilheiro Harry Kane, que lidera o elenco em busca do título mundial.

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A Nova Zelândia, por sua vez, vive um momento de alerta e busca recuperação imediata. A equipe comandada por Darren Bazeley vem de uma dura derrota por 4 a 0 para o Haiti no último amistoso e corre contra o tempo para corrigir as falhas defensivas. De volta ao Mundial pela primeira vez desde 2010, os All Whites apostam na experiência do capitão e centroavante Chris Wood para surpreender os europeus e somar confiança para o Grupo G, com Egito, Irã e Bélgica.

Tudo sobre o jogo entre Inglaterra x Nova Zelândia (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Inglaterra 🆚 Nova Zelândia

Amistoso Internacional Pré-Copa

📆 Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 17h (de Brasília).

📍 Local: Raymond James Stadium, em Tampa, Flórida (EUA).

👁️ Onde assistir: SporTV 3.

🕴️ Árbitro: Farai Hallam.

🚩 Assistentes: Marc Perry, Matt Wilkes e Tom Nield.

📺 VAR: Nicholas Hopton e Craig Taylor.

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Inglaterra (Técnico: Thomas Tuchel)

Jordan Pickford; Reece James, John Stones (Ezri Konsa), Marc Guéhi e O'Reilly; Elliot Anderson, Declan Rice (Kobbie Mainoo) e Jude Bellingham; Bukayo Saka (Morgan Rogers), Marcus Rashford (Anthony Gordon) e Harry Kane.

Nova Zelândia (Técnico: Darren Bazeley)

Max Crocombe; Tim Payne, Finn Surman, Tyler Bindon e Francis de Vries (Liberato Cacace); Cam Howieson (Alex Rufer), Marko Stamenic, Sarpreet Singh e Elijah Just (Callum McCowatt); Matthew Garbett e Chris Wood.

As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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