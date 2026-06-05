Curaçao x Aruba: onde assistir, horário e prováveis escalações do amistoso pré-Copa

Curaçao e Aruba se enfrentam neste sábado (6), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Ergilio Hato, em Willemstad, a capital de Curaçao. O confronto, válido por um amistoso internacional de preparação para a Copa, não tem transmissão oficial confirmada para o território brasileiro.

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Ficha do jogo CUW ARU Amistoso Pré-Copa do Mundo Data e Hora Sábado (6), às 21h (horário de Brasília) Local Estádio Ergilio Hato, em Willemstad, capital de Curaçao Árbitro Onde assistir Não definido

Como chegam as equipes para o jogo?

Curaçao chega para a partida vivendo o maior momento de sua história no futebol. Como detalhado no Guia Completo do Lance!, a pequena nação caribenha é uma das grandes e surpreendentes estreantes da Copa do Mundo de 2026. Após anunciar sua lista final de convocados, a seleção usa este duelo em casa contra o país vizinho como uma grande festa de despedida diante de sua torcida. O objetivo é dar ritmo de jogo às principais peças e embarcar rumo à fase de grupos do Mundial. A primeira partida da equipe na Copa será no dia 14 de junho, contra a Alemanha.

Do outro lado, Aruba, que não conseguiu a tão sonhada classificação para a Copa do Mundo, encara o amistoso como uma chance fundamental para se provar contra um rival regional em ascensão. A equipe visitante tenta surpreender os "donos da festa" para ganhar moral, visando o próximo ciclo de competições da Concacaf.

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Estatísticas do confronto

No retrospecto histórico deste tradicional clássico caribenho, envolvendo as nações vizinhas, Curaçao leva vantagem sobre Aruba. No total foram disputados sete jogos, com quatro vitórias de Curaçao, duas de Aruba e um empate.

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Tudo sobre Curaçao x Aruba (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Curaçao 🆚 Arub: amistoso internacional pré-Copa

📆 Data e horário: sábado (6), às 21h (horário de Brasília).

📍 Local: Estádio Ergilio Hato, em Willemstad (Curaçao).

👁️ Onde assistir: Sem transmissão oficial confirmada para o Brasil.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔵🟡 CURAÇAO (Técnico: Dick Advocaat)

Room; Fonville, Gaari, Bazoer, Obispo, Floranus; J. Bacuna, Comenencia; L. Bacuna, Chong, Hansen.

🟡🔵 ARUBA (Técnico: Marvic Bermúdez)

Lentink; Martis, Paul, Romano; Bennett, Marselia, Poulina, Curiel; Robertha, Fermina, Vandepitte.

Jogadores de Curaçao celebram classificação para a Copa do Mundo de 2026 (Imagem: Reprodução/X)

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