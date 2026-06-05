Cabo Verde x Bermudas: onde assistir e prováveis escalações do jogo do amistoso internacional
Equipes se enfrentam neste sábado (6), às 17h (de Brasília), em East Hartford, Connecticut, nos Estados Unidos
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Cabo Verde e Bermudas se enfrentam neste sábado (6), às 17h (de Brasília), no Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field, em East Hartford, Connecticut, nos Estados Unidos. O confronto, válido por um amistoso internacional de preparação para a Copa do Mundo, não tem transmissão oficial confirmada para o território brasileiro.
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Ficha do jogo
Cabo Verde vai disputar pela primeira vez uma edição de Copa do Mundo. A seleção africana está no Grupo H ao lado de Espanha, Uruguai e Arábia Saudita. Já Bermudas não irá para o Mundial, já que acabou eliminada durante as fases preliminares das Eliminatórias da Concacaf.
Tudo sobre Cabo Verde x Bermudas (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Cabo Verde 🆚 Bermudas
Amistoso Internacional
📆 Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field,em East Hartford, Connecticut, nos Estados Unidos
👁️ Onde assistir: -
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
CABO VERDE (Técnico: Bubista)
Vozinha, Wagner Pina, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral, Telmo Arcanjo, Kevin Pina, Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral, Nuno da Costa.
BERMUDAS (Técnico: Maurice Lowe)
Milai Perott, Julian Carpenter, Arnezha Astwood, Daniel Cook, Brighton Morrison, Aunde Todd, Zeiko Lewis, Lazai Outerbridge, Harry Twite, Ajani Burchall, David Jones.
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