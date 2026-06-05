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Cabo Verde x Bermudas: onde assistir e prováveis escalações do jogo do amistoso internacional

Equipes se enfrentam neste sábado (6), às 17h (de Brasília), em East Hartford, Connecticut, nos Estados Unidos

Redação Lance!
São Paulo (SP)
Dia 05/06/2026
17:22
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Foto: Arte/Lance!
imagem cameraFoto: Arte/Lance!
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Cabo Verde e Bermudas se enfrentam neste sábado (6), às 17h (de Brasília), no Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field, em East Hartford, Connecticut, nos Estados Unidos. O confronto, válido por um amistoso internacional de preparação para a Copa do Mundo, não tem transmissão oficial confirmada para o território brasileiro.

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Ficha do jogo

Escudo - Cabo Verde
CAB
BER
Amistosos
Seleções 2026
Data e Hora
sábado, 6 de junho de 2026, às 17h (de Brasília)
Local
Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field, em East Hartford, Connecticut, nos Estados Unidos
Árbitro
Onde assistir
Não definido

Cabo Verde vai disputar pela primeira vez uma edição de Copa do Mundo. A seleção africana está no Grupo H ao lado de Espanha, Uruguai e Arábia Saudita. Já Bermudas não irá para o Mundial, já que acabou eliminada durante as fases preliminares das Eliminatórias da Concacaf.

Tudo sobre Cabo Verde x Bermudas (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Cabo Verde 🆚 Bermudas
Amistoso Internacional

📆 Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Pratt & Whitney Stadium at Rentschler Field,em East Hartford, Connecticut, nos Estados Unidos
👁️ Onde assistir: -

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⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CABO VERDE (Técnico: Bubista)
Vozinha, Wagner Pina, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral, Telmo Arcanjo, Kevin Pina, Ryan Mendes, Jamiro Monteiro, Jovane Cabral, Nuno da Costa.

BERMUDAS (Técnico: Maurice Lowe)
Milai Perott, Julian Carpenter, Arnezha Astwood, Daniel Cook, Brighton Morrison, Aunde Todd, Zeiko Lewis, Lazai Outerbridge, Harry Twite, Ajani Burchall, David Jones.

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