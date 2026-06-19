Nova Zelândia x Egito Palpite – Análise e odds (21/06)

Veja os principais palpites de Nova Zelândia x Egito pela Copa do Mundo 2026

Palpites Rápidos Melhor palpite: Menos de 2,5 gols – 1,66 na Br4bet Apostas com boas chances de acontecer: Vitória do Egito – 1,53 na VBet Placar previsto: Egito 1 x 0 Nova Zelândia – 5,33 na BR4bet Aposta de valor: Salah marcar a qualquer momento – 1,95 na BetMGM

A Copa do Mundo de 2026 chegou à segunda rodada do Grupo G com um cenário raro: as quatro seleções empatadas com um ponto cada.

Nova Zelândia e Egito se enfrentam no domingo, no BC Place, em Vancouver, pelo Canadá, com um objetivo claro para ambos: somar os primeiros três pontos e assumir a liderança isolada da chave, que conta ainda com Bélgica e Irã.

A Nova Zelândia vem de um empate por 2 x 2 contra o Irã na estreia, em Los Angeles, enquanto o Egito arrancou o 1 x 1 diante da Bélgica em Seattle. Confira outros Palpites da Copa do Mundo.

Melhores palpites para Nova Zelândia x Egito pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Egito favorito, mas Nova Zelândia tem argumento

Os All Whites chegaram ao Mundial pela primeira vez desde 2010 e mostraram raça na estreia. Elijah Just, ponta do Motherwell da Escócia, marcou dois gols contra o Irã e se tornou o primeiro neozelandês a anotar mais de um gol em uma partida de Copa do Mundo.

Em ambos os lances, o centroavante Chris Wood foi o garçom, confirmando a importância da dupla no sistema de Darren Bazeley. A Nova Zelândia teve oito finalizações no alvo contra o Irã, segundo dados da FIFA, e mostrou disposição para disputar cada lance.

O problema está na sequência recente fora do contexto da Oceania: a seleção perdeu para Equador (2 x 0), Finlândia (2 x 0), Haiti (4 x 0) e Inglaterra (1 x 0), com a única vitória contra o Chile (4 x 1) no período.

A perda de Matt Garbett, cortado do elenco por lesão no tendão da coxa antes mesmo da estreia, pesa no meio-campo criativo. Logan Rogerson, do Auckland FC, entrou como substituto no grupo de 26 jogadores.

Bazeley, técnico inglês no cargo desde 2022, é o primeiro treinador na história a comandar uma seleção em todas as competições masculinas organizadas pela FIFA: Sub-17, Sub-20, Olimpíadas e Copa do Mundo.

O Egito disputou apenas três Copas do Mundo antes de 2026 (1934, 1990 e 2018) e nunca venceu uma partida no torneio.

Contra a Bélgica, ficou perto de encerrar a espera de 92 anos: Emam Ashour abriu o placar aos 19 minutos com um chute de fora da área, após assistência de Mohamed Salah, que completava 34 anos naquela data.

Os Faraós defenderam a vantagem com disciplina até os 66 minutos, quando Romelu Lukaku entrou e, em apenas 22 segundos de jogo, pressionou a jogada que resultou no gol contra de Mohamed Hany.

O desempenho nas eliminatórias africanas foi irretocável: dez jogos, oito vitórias e dois empates, com 20 gols marcados e apenas dois sofridos, sete partidas sem levar gol.

Hossam Hassan, maior artilheiro da história do Egito com 69 gols em 177 jogos, comanda a equipe desde o início de 2024.

Hassan é a primeira pessoa a levar o Egito a uma Copa como jogador (1990) e como técnico (2026).

A espinha dorsal ofensiva é formada pela dupla Salah (67 gols em 116 jogos pela seleção) e Omar Marmoush (11 gols em 50 jogos), atacante do Manchester City.

O Egito ocupa a 30ª posição no ranking da FIFA, 53 posições acima da Nova Zelândia (82ª).

Confrontos diretos entre Nova Zelândia e Egito

As duas seleções se enfrentaram apenas três vezes na história, todas com vantagem para o Egito.

Em julho de 1999, as equipes se encontraram duas vezes em amistosos no Cairo: empate por 1 x 1 na primeira partida e vitória egípcia por 1 x 0 na segunda.

O duelo mais recente aconteceu em março de 2024, pela FIFA Series, também no Cairo: o Egito venceu por 1 x 0, com gol de Mostafa Mohamed aos 29 minutos.

Naquele jogo, Michael Boxall e Marko Stamenic receberam cartão amarelo pela Nova Zelândia, e Trézéguet pelo Egito.

O retrospecto de três jogos sem derrota dá confiança ao Egito, embora a amostra seja pequena e as circunstâncias do confronto direto em uma Copa do Mundo sejam completamente diferentes.

Notícias de Nova Zelândia x Egito

Nova Zelândia: desfalques e dúvidas

O principal desfalque é o meia Matt Garbett, do Peterborough United (terceira divisão inglesa), cortado por lesão no tendão da coxa sofrida no treino de sexta-feira (13) em San Diego, antes da estreia.

Garbett descreveu a lesão como um "acidente bizarro" e relatou que os pais, presentes nos Estados Unidos, choraram ao saber da notícia.

O substituto é Logan Rogerson, atacante do Auckland FC.

Sem novas lesões reportadas após o jogo contra o Irã, Bazeley deve manter a base da escalação que atuou na estreia.

Chris Wood, capitão e maior artilheiro da história da seleção com 45 gols em 90 jogos, lidera o ataque.

O zagueiro Michael Boxall, aos 37 anos e com 63 jogos pela seleção, é o referência da linha defensiva.

Provável escalação da Nova Zelândia (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Boxall, Surman e Cacace; Stamenic e Bell; McCowatt, S. Singh e Just; Wood. Técnico: Darren Bazeley.

Egito: desfalques e dúvidas

O Egito não reportou lesões após o empate com a Bélgica.

Salah havia encerrado a temporada pelo Liverpool mais cedo, em abril, por conta de uma lesão no tendão da coxa, mas disputou os amistosos preparatórios e atuou na estreia contra a Bélgica.

Hossam Hassan deve manter o mesmo 11 titular da estreia, que mostrou solidez defensiva.

Mostafa Shobeir, goleiro do Al Ahly, de 26 anos, foi o escolhido para a meta no lugar do experiente Mohamed El Shenawy (37 anos), que é o primeiro goleiro na hierarquia do clube, mas ficou no banco na estreia do Mundial.

Trézéguet e Ibrahim Adel são as opções ofensivas no banco.

Hamza Abdelkarim, atacante de apenas 18 anos que joga no Barcelona B, é a grande aposta jovem do elenco.

Provável escalação do Egito (4-2-3-1): Shobeir; Hany, Ibrahim, Fathy e Fatouh; Lasheen e Attia; Salah, Ashour e Ziko; Marmoush. Técnico: Hossam Hassan.

Destaques individuais de Nova Zelândia x Egito

Destaque da Nova Zelândia Elijah Just 2 Gols na Copa do Mundo 2026 44 Jogos pela seleção 9 Gols pela Nova Zelândia 1º Neozelandês a fazer dois gols em uma partida de Copa Destaque do Egito Mohamed Salah 67 Gols pela seleção egípcia (116 jogos) 9 Gols nas eliminatórias para a Copa 2026 1 Assistência na estreia vs Bélgica (gol de Ashour) 2 Gols atrás do recorde de Hossam Hassan (69)

Os técnicos - gerações diferentes, sonhos iguais

Darren Bazeley

O treinador inglês trabalha com as categorias de base da Nova Zelândia desde 2011 e moldou mais da metade do elenco atual a partir das seleções juvenis.

A transição de treinador de base para comandante da seleção principal em uma Copa do Mundo é o coroamento de 15 anos de investimento na formação de jogadores no país.

Hossam Hassan

Uma lenda viva do futebol egípcio, Hassan é o maior artilheiro da história da seleção e tricampeão da Copa Africana de Nações como jogador (1986, 1998 e 2006).

Sob o seu comando, o Egito não perdeu nenhum dos dez jogos das eliminatórias e construiu a campanha classificatória mais consistente entre todas as seleções africanas no torneio.

Análise tática de Nova Zelândia x Egito

O Egito deve repetir o esquema compacto que frustrou a Bélgica: bloco baixo defensivo com dois volantes (Lasheen e Attia) protegendo os zagueiros, e saídas rápidas em contra-ataque com Salah pela direita e Marmoush pelo centro.

Contra a Bélgica, o Egito teve 38% de posse de bola mas criou 14 finalizações, mostrando que não precisa dominar o jogo para ser perigoso.

A Nova Zelândia joga em um 4-2-3-1 semelhante, com Stamenic e Bell como dupla de contenção, e depende da capacidade de Wood de segurar a bola e lançar os meias que chegam por trás.

A diferença individual no setor ofensivo é evidente: Salah e Marmoush jogam na Premier League inglesa, enquanto o ataque neozelandês tem jogadores da Motherwell, Wellington Phoenix e clubes da Oceania.

O duelo tático será definido pela capacidade da Nova Zelândia de pressionar alto e impedir a saída limpa do Egito, como fez contra o Irã.

Se o Egito conseguir sair com a bola jogada e acionar Salah em espaço aberto, a tendência é de gols para os Faraós.

Prognóstico de placar exato para Nova Zelândia x Egito

Previsão de placar Nova Zelândia 0 x 1 Egito - Odd 5,33 na Br4bet O Egito tem o controle tático para vencer com placar magro. A combinação entre organização defensiva rigorosa e poder de fogo individual, concentrado em Salah e Marmoush, deve ser suficiente para superar uma Nova Zelândia que produz pouco contra defesas bem postadas. O Egito permitiu apenas 0,2 gol por jogo nas eliminatórias africanas, a melhor média entre todas as seleções classificadas pela CAF A Nova Zelândia sofreu 17 finalizações do Irã na estreia, sendo dez dentro da área, e o Egito tem mais qualidade ofensiva que o Irã para explorar essas brechas Contra a Bélgica, o Egito completou 330 passes (de 413) com apenas 38% de posse, evidenciando passes curtos e precisos na saída de contra-ataque O Egito venceu oito dos dez jogos das eliminatórias africanas e terminou com cinco pontos de vantagem sobre Burkina Faso no Grupo A Salah é o maior artilheiro da história das eliminatórias africanas para Copas do Mundo, com 20 gols no total entre todos os ciclos O goleiro Crocombe enfrentou quatro finalizações no alvo do Irã e foi vazado duas vezes, taxa de defesa que cairá sob pressão de Salah e Marmoush

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