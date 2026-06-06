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Dinamarca x Ucrânia: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo

As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/06/2026
08:17
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As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
imagem camera As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
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Dinamarca e Ucrânia se enfrentam neste domingo (7), às 13h30 (de Brasília), no Odense Isstadion, na Dinamarca, em amistoso internacional. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Globoplay.

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Ficha do jogo

DIN
UKR
Amistoso
Pré-Copa do Mundo
Data e Hora
domingo, 7 de junho de 2026, às 13h30 (de Brasília)
Local
Odense Isstadion, na Dinamarca
Árbitro
Onde assistir
Clique para assistir no Sportv

Como chegam as equipes para o jogo?

A Dinamarca utiliza o amistoso para iniciar um novo ciclo após a frustrante eliminação nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Apesar de contar com jogadores de destaque no cenário europeu, como Christian Eriksen e Rasmus Højlund, os dinamarqueses acabaram derrotados pela Tchéquia na disputa por pênaltis e ficaram fora do Mundial.

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A equipe comandada por Brian Riemer busca recuperar a confiança após uma sequência irregular, com apenas uma vitória nos últimos cinco jogos. Atuando em casa, a seleção aposta na experiência de seus principais nomes e na força ofensiva para voltar a apresentar um futebol convincente.

Do outro lado, a Ucrânia também não conseguiu garantir vaga para a Copa do Mundo após ser eliminada pela Suécia na repescagem europeia. Ainda assim, a equipe vive momento mais positivo, com cinco vitórias nas últimas sete partidas disputadas.

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Sob o comando de Andrea Maldera, os ucranianos contam com jogadores experientes como Andriy Yarmolenko e Viktor Tsygankov, além do talentoso meia Georgiy Sudakov. O amistoso será mais uma oportunidade para a seleção consolidar seu processo de renovação visando os próximos ciclos internacionais.

Tudo sobre Dinamarca x Ucrânia (onde assistir, horário, escalações e local)

✅ FICHA TÉCNICA

Dinamarca 🆚 Ucrânia
Amistoso internacional

📆 Data e horário: domingo, 7 de junho de 2026, às 13h30 (de Brasília).
📍 Local: Odense Isstadion, na Dinamarca.
👁️ Onde assistir: SporTV e Globoplay.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

🔴 Dinamarca
Jorgensen; Kristensen, Provstgaard, Andreas Christensen e Joakim Maehle; Pierre-Emile Hojbjerg, Jensen e Eriksen; Adam Daghim, Højlund e Dorgu.
Técnico: Brian Riemer.

🟡 Ucrânia
Trubin; Romanchuk, Eduard Sarapiy, Mykola Matvienko e Vitaliy Mykolenko; Egor Nazaryna e Oleg Ocheretko; Yarmolenko, Tsygankov e Georgiy Sudakov; Yaremchuk.
Técnico: Andrea Maldera.

As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)
As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo (Foto: Arte/Lance!)

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