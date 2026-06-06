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Retrospecto do Brasil em último amistoso antes da Copa é positivo; relembre

Brasil enfrenta o Egito na noite deste sábado (6), às 19h (de Brasília), nos Estados Unidos

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Rafaela Cardoso
São Paulo (SP)
Dia 06/06/2026
06:30
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Brasil enfrenta o Egito neste sábado (6) em amistoso internacional (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)
imagem cameraBrasil enfrenta o Egito neste sábado (6) em amistoso internacional (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Folhapress)
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A Seleção Brasileira fará, na noite deste sábado (6), contra o Egito, seu último amistoso antes da disputa da Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, Canadá e México a partir da próxima semana. O duelo será às 19h (de Brasília), no Estádio Huntington Bank Field, em Cleveland.

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Depois deste amistoso, o primeiro jogo do Brasil no torneio mundial será no dia 13, contra o Marrocos, pelo primeiro jogo da fase de grupos. No Grupo C, a Seleção Brasileira ainda jogará contra Haiti e Escócia, nos dias 19 e 24, respectivamente.

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Única seleção a disputar todas as edições da Copa do Mundo, o Brasil também é o maior vencedor, com cinco taças conquistadas ao longo da história da competição. Mas não é apenas no torneio oficial que a equipe vai bem, mas também nos últimos amistosos preparatórios antes do Mundial, que acontece a cada quatro anos.

Foi apenas em 1950 que o Brasil passou a disputar amistosos antes da disputa do torneio mundial. A coincidência fica por conta do adversário: o Uruguai, que mais tarde seria o finalista ao lado da Seleção Brasileira na Copa disputada no Brasil. Na ocasião, o vizinho sul-americano derrotou a seleção da casa por 2 a 1, em evento que ficou conhecido como Maracanazo.

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Desde a Copa do Mundo de 1950, foram 19 edições já disputadas, sendo a 20ª a acontecer em breve. O Brasil nunca perdeu na pré-estreia do Mundial, ou seja, no último jogo amistoso preparatório, vencendo 18 vezes e empatando dois. Além disso, marcou 59 gols e sofreu apenas 12 em todos estes jogos.

Relembre os últimos amistosos do Brasil antes de cada Copa:

  • 1950 - 1 x 0 - Uruguai
  • 1954 - 3 x 2 - Seleção Friburguense (formada por jogadores locais de Nova Friburgo)
  • 1958 - 4 x 0 - Bulgária
  • 1962 - 3 x 1 - País de Gales
  • 1966 - 3 x 1 - Malmö (Clube da Suécia)
  • 1970 - 1 x 0 - Áustria
  • 1974 - 5 x 2 - Suíça
  • 1978 - 2 x 0 - Tchecoslováquia
  • 1982 - 7 x 0 - Irlanda
  • 1986 - 1 x 1 - Chile
  • 1990 - 3 x 3 - Alemanha Oriental
  • 1994 - 4 x 0 - El Salvador
  • 1998 - 3 x 0 - Andorra
  • 2002 - 1 x 0 - Iugoslávia
  • 2006 - 4 x 0 - Nova Zelândia
  • 2010 - 5 x 1 - Tanzânia
  • 2014 - 1 x 0 - Sérvia
  • 2018 - 3 x 0 - Áustria
  • 2022 - 5 x 1 - Tunísia
(Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)
(Foto: Alexandre Durão/Zimel Press/Folhapress)

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