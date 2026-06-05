Venezuela x Turquia: onde assistir ao amistoso pré-Copa do Mundo
As seleções se enfrentam em amistoso pré-Copa do Mundo
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Venezuela e Turquia se enfrentam neste sábado (6), às 19h (de Brasília), no Chase Stadium, em Fort Lauderdale, nos Estados Unidos, em amistoso internacional preparatório para a Copa do Mundo de 2026. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+.
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes para o jogo?
A Turquia chega embalada para o confronto após uma atuação dominante diante da Macedônia do Norte, goleando o adversário por 4 a 0. Sob o comando do técnico Vincenzo Montella, a seleção turca vive um momento de crescimento e aposta em uma geração talentosa para fazer boa campanha no Mundial.
Jogadores como Arda Güler, Kenan Yildiz e Orkun Kökçü são algumas das principais referências da equipe, que costuma apostar em intensidade ofensiva e boa circulação de bola. O amistoso servirá como mais um teste importante antes do início da Copa do Mundo.
Do outro lado, a Venezuela busca recuperação após ser derrotada pelo Uzbequistão nos pênaltis, em duelo válido pelo FIFA Series. A seleção sul-americana tenta ganhar entrosamento e competitividade diante de um adversário europeu de qualidade.
A Vinotinto conta com nomes conhecidos do futebol brasileiro, como o zagueiro Nahuel Ferraresi, do Botafogo, e aposta em sua organização defensiva para equilibrar as ações diante dos turcos. O confronto também será histórico por marcar o primeiro encontro entre as duas seleções.
Tudo sobre Venezuela x Turquia (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Venezuela 🆚 Turquia
Amistoso internacional
📆 Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 19h (de Brasília).
📍 Local: Chase Stadium, em Fort Lauderdale, Estados Unidos.
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴 Venezuela
Contreras; Aramburu, Vivas, Ferraresi e Quintero; Segovia, Cáseres, Martínez, Carmona e Mendoza; Ramírez.
Técnico: Oswaldo Vizcarrondo.
⚪ Turquia
Bayindir; Muldur, Kabak, Soyuncu e Kadioglu; Ozcan, Kokcu, Uzun, Guler e Yildiz; Gul.
Técnico: Vincenzo Montella.
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