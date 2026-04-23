Betis x Real Madrid: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga
Confira todas as informações do duelo válido pela 32ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Real Betis e Real Madrid se enfrentam nesta sexta-feira (24), às 16h (de Brasília), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha (ESP), pela 32ª rodada de LaLiga 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo pela ESPN e pelo Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Lance! Biz
- Futebol Internacional
- Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Real Madrid chega para o confronto ainda sonhando com o título, embora a missão seja difícil. Ocupando a vice-liderança com 73 pontos, os merengues precisam vencer a qualquer custo para não deixar o líder Barcelona — que tem nove pontos de vantagem — desgarrar ainda mais. O técnico Álvaro Arbeloa enfrenta sérios problemas por lesão: Éder Militão e Arda Güler sentiram dores no último jogo contra o Alavés e praticamente dão adeus à temporada, juntando-se a Rodrygo e Courtois no departamento médico.
O Real Betis, por sua vez, ocupa a 5ª colocação com 49 pontos e busca se firmar na zona de classificação para as próximas competições europeias. O time andaluz comandado por Manuel Pellegrini vive um momento instável, mas comemora o retorno do atacante brasileiro Antony, que cumpriu suspensão na última rodada e volta a ser opção no ataque. A equipa andaluz precisa de uma sequência de vitórias para tentar alcançar o G-4 da competição.
✅ FICHA TÉCNICA
Real Betis 🆚 Real Madrid
32ª rodada – La Liga
📆 Data e horário: sexta-feira, 24 de abril de 2026, às 16h (de Brasília).
📍 Local: Estádio de La Cartuja, em Sevilha (ESP).
👁️ Onde assistir: ESPN e Disney+.
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🟢⚪ Betis (Técnico: Manuel Pellegrini)
Valles; Héctor Bellerín, Bartra, Natan e Ricardo Rodríguez; Amrabat, Marc Roca e Pablo Fornals; Antony, Cucho Hernández e Abde Ezzalzouli.
⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Andriy Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Dean Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Federico Valverde, Jude Bellingham e Brahim Díaz; Vini Jr. e Kylian Mbappé.
- Matéria
- Mais Notícias