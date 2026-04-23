Treinador de Rayan estaria na mira de Chelsea, segundo jornal

O Chelsea iniciou a busca por um novo comandante após oficializar a demissão do técnico Liam Rosenior. Com o cargo vago em Stamford Bridge, o nome de Andoni Iraola, atual técnico do Bournemouth, desponta como um dos principais alvos da diretoria dos Blues segundo o jornal espanhol "As".

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A saída de Rosenior ocorreu após uma sequência de resultados negativos, incluindo a eliminação na Champions League e uma queda acentuada na tabela da Premier League, culminando com uma derrota por 3 a 0 para o Brighton, que retirou a equipe londrina da zona de classificação para as competições europeias.

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Saída de Iraola do Bournemouth

A possibilidade de Andoni Iraola assumir o Chelsea ganhou força após o recente anúncio de sua saída do Bournemouth. O clube inglês, que conta com os brasileiros Rayan e Evanilson no elenco, comunicou oficialmente que o treinador espanhol não permanecerá no cargo após o término da atual temporada, encerrando o seu vínculo.

Iraola chegou ao Bournemouth em 2023 com a missão de manter o clube na primeira divisão e entregou resultados expressivos, como o nono lugar na temporada anterior e uma campanha sólida no atual calendário. O trabalho de desenvolvimento de jovens atletas e as vitórias contra os principais clubes do país elevaram o status do espanhol, que já havia recusado uma proposta do Tottenham em 2025 para dar sequência ao seu projeto no Vitality Stadium. Com o fim de seu contrato se aproximando, o interesse do Chelsea pode acelerar a sua saída para um novo desafio em Londres.

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O espanhol chegou ao Bournemouth em 2023 e o levou à sua melhor colocação na primeira divisão, um nono lugar na última temporada (Foto: Peter Powell / AFP)

Outros nomes na mira

A diretoria do Chelsea não avalia apenas o nome de Andoni Iraola para o cargo. O ex-jogador Cesc Fàbregas, que defendeu o clube londrino entre 2014 e 2019, também integra a lista de candidatos após realizar um trabalho de destaque no comando do Como, na Itália. A imprensa britânica ainda menciona o português Marco Silva, atual técnico do Fulham, e o alemão Edin Terzic, ex-Borussia Dortmund, como profissionais avaliados pela cúpula em Stamford Bridge.

Enquanto a direção conduz o processo de escolha do novo treinador em definitivo, o comando interino do Chelsea ficará a cargo de Calum McFarlane. O profissional assumirá a equipe temporariamente, repetindo a função que exerceu no início do ano após a saída do italiano Enzo Maresca. McFarlane terá a missão de liderar os Blues na final da Copa da Inglaterra e buscar a recuperação na reta final da Premier League.

João Pedro comemora gol do Chelsea sobre o Wrexham na Copa da Inglaterra (Foto: PETER POWELL / AFP)

Substituto de Iraola no Bournemouth

Enquanto Andoni Iraola avalia o seu futuro e o interesse do Chelsea, o Bournemouth agiu rápido para definir o seu planejamento para a próxima temporada. O clube anunciou a contratação do técnico alemão Marco Rose como novo comandante a partir da temporada 2025/26. Rose assinou um contrato válido por três anos e iniciará os trabalhos após o término do atual calendário, assumindo a vaga que será deixada por Iraola.

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