Barcelona terá patrocínio de cantora pop em jogo contra o Real Madrid

O Barcelona mudará seu uniforme para o clássico contra o Real Madrid, que será disputado no dia 10 de maio. O clube catalão promoverá mais uma ação com seu patrocinador master, a plataforma de música Spotify, e divulgar mais um projeto de um artista de nível global. A escolhida foi a cantora pop Olivia Rodrigo, que lançará no começo de junho seu terceiro álbum, e a marca da artista ocupará o principal espaço de patrocínio na camisa do Barça.

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Essa será a oitava vez que Barcelona e Spotify farão uma ação especial de divulgação de artistas, todas elas em clássicos contra o Real Madrid. A escolha da partida é baseada no alcance midiático que o confronto tem, um dos mais assistidos ao redor do mundo. A primeira vez aconteceu em 2022, quando o rapper norte-americano Drake divulgou a logo da sua gravadora "OVO Sound" para celebrar a amrca de 50 bilhões de reproduções na plataforma de streaming.

Outros nomes da música que ganham um espaço como patrocinador master no Barcelona foram as bandas Rolling Stones e Coldplay, as cantoras Rosalia e Karol G e os cantores Travis Scott e Ed Sheeran. Em todas as ações, a camisa exibiu a marca da banda ou artista logo da gravadora ou do novo álbum do artista. Dessa vez, ainda não há confirmação de qual símbolo será mostrado no uniforme azul e grená.

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Além do alcance midiático que a partida proporciona para a ação especial, a camisa também se torna um apelo comercial forte para o Barcelona comercializar. O uniforme com um patrocínio diferente se torna um item de colecionador por fazer parte de uma coleção e os preços são elevados. Segundo o site Footy Headlines, site especializado em uniformes de clubes de futebol, apontou que cada peça custará 599 euros (R$ 3.400), 100 euros a mais do que o preço padrão da camisa modelo "Jogador" vendida pelo Barça.

A banda The Rolling Stones foi uma das escolhidas para participar da ação com o Barcelona. (Foto: Divulgação)

Quem é Olivia Rodrigo e por que o Barcelona escolheu a cantora

Olivia Rodrigo, de 23 anos, lançará no dia 12 de junho seu terceiro álbum da carreira, chamado "You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love". O clássico entre Barcelona e Real Madrid acontece pouco mais de um mês antes da data de estreia do projeto da artista. O álbum já teve uma canção lançada, "Drop Dead", que foi divulgada por Olivia Rodrigo em abril deste ano, durante uma participação surpresa no festival Coachella, realizado na California, nos Estados Unidos.

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A artista norte-americana surgiu em 2021 com o lançamento do álbum "Sour", com composições como "Drivers License" e "Deja Vu", e outro em 2023, chamado "Guts". Antes, Olivia havia participado como uma das atrizes da série "High School Musical", da Disney. No Spotify, Olivia Rodrigo soma pouco mais de 51 milhões de ouvintes mensais. Na carreira, a cantora já tem três Grammys, o principal prêmio da indústria musical, e um total de 14 indicações para a premiação.