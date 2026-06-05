Haiti x Peru: onde assistir, horário e escalações do amistoso pré-Copa
Em Miami, Haiti faz teste final para a Copa contra o Peru de Mano Menezes
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As seleções de Haiti e Peru se enfrentam nesta sexta-feira (05), às 21h (horário de Brasília), no Nu Stadium, em Miami, nos Estados Unidos. O amistoso internacional carrega atmosferas completamente distintas para os dois lados: enquanto os caribenhos vivem a euforia dos ajustes finais para a Copa do Mundo, os sul-americanos buscam iniciar uma reconstrução do zero.
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O Haiti, comandado por Sébastien Migné, chega com o moral no teto. Após liderar seu grupo nas Eliminatórias da CONCACAF e carimbar o passaporte para o Mundial — feito que não acontecia desde 1974 —, a equipe aplicou uma goleada maiúscula por 4 a 0 sobre a Nova Zelândia na última terça-feira. Com destaques que atuam no futebol inglês, como Jean-Ricner Bellegarde (Wolverhampton) e Wilson Isidor (Sunderland), os Les Grenadiers querem manter o ritmo agressivo antes da estreia oficial contra a Escócia.
Por outro lado, o Peru vive um momento de forte pressão. Fora da Copa após terminar as Eliminatórias em nono lugar, a seleção blanquirroja tenta se reestruturar sob a batuta de Mano Menezes. O treinador brasileiro ainda não venceu nos seus dois primeiros jogos (derrota para Senegal e empate com Honduras) e convive com um incômodo jejum de dez partidas sem vitórias da seleção. Mano mandará a campo um time experimental, mesclando jovens com os experientes André Carrillo e Yoshimar Yotún.
Este será o quarto confronto entre as duas nações. A lembrança mais marcante e recente aconteceu na Copa América Centenário de 2016, também nos Estados Unidos, quando o Peru venceu por 1 a 0 com um gol histórico de cabeça de Paolo Guerrero. O cenário atual, contudo, mostra um Haiti muito mais maduro, organizado e pronto para desafiar o favoritismo sul-americano.
✅ Ficha do jogo: Haiti x Peru
- Competição: Amistoso Internacional Pré-Copa
- 📅 Data: Sexta-feira, 5 de junho de 2026
- ⏰ Horário: 21h (de Brasília)
- 📍 Local: Nu Stadium, Miami (EUA)
- 📺 Onde assistir: Disney+ / SporTV (A confirmar)
📋 Prováveis Escalações
HAITI: Johny Placide; Carlens Arcus, Ricardo Adé, Jean-Kévin Duverne e Duke Lacroix; Leverton Pierre, Danley Jean Jacques e Jean-Ricner Bellegarde; Ruben Providence, Duckens Nazon e Wilson Isidor. Técnico: Sébastien Migné.
PERU: Pedro Gallese; Oliver Sonne, Renzo Garcés, Alfonso Barco e Marcos López; Yoshimar Yotún e Jesús Pretell; André Carrillo, Jairo Concha e Jairo Vélez; Alex Valera. Técnico: Mano Menezes.
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