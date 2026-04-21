Barcelona x Celta de Vigo: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga
Confira todas as informações do duelo válido pela 33ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Barcelona e Celta de Vigo se enfrentam nesta quarta-feira (22), às 16h30 (de Brasília), no Spotify Camp Nou, em Barcelona (ESP), pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).
O Barcelona vive grande fase na competição e tenta manter o embalo após a eliminação nas quartas da Champions League para o Atlético de Madrid. A equipe de Hansi Flick vem de sete vitórias consecutivas em La Liga, a última delas uma goleada por 4 a 1 sobre o Espanyol, e soma 79 pontos na liderança, com nove de vantagem sobre o vice-líder Real Madrid. Dentro de casa, o desempenho é dominante, com 100% de aproveitamento. Os desfalques são Raphinha (lesão muscular) e Andreas Christensen (joelho), enquanto Marc Bernal é dúvida.
O Celta de Vigo, por sua vez, vive período oscilante e busca reagir na reta final da temporada. A equipe galega vem de uma pesada derrota por 3 a 0 para o lanterna Oviedo na liga espanhola e foi eliminada da Europa League pelo Freiburg nas quartas de final, com duas derrotas. Apesar da sequência negativa, o time ocupa a parte de cima da tabela e ainda sonha com uma vaga em competições europeias. O técnico Claudio Giráldez não poderá contar com Miguel Román (fratura no metatarso), enquanto Carl Starfelt é dúvida.
Tudo sobre Barcelona x Celta de Vigo (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Barcelona 🆚 Celta de Vigo
33ª rodada – Campeonato Espanhol
📆 Data e horário: quarta-feira, 22 de abril de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Spotify Camp Nou, em Barcelona (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: José Luis Munuera Montero (ESP)
📺 VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
🔴🔵 Barcelona (Técnico: Hansi Flick)
Joan García; Koundé, Éric García, Cubarsí e Cancelo; Gavi, Pedri e Dani Olmo; Lamine Yamal, Ferran Torres e Rashford.
🟢⚪ Celta de Vigo (Técnico: Claudio Giráldez)
Radu; Núñez, Lago e Marcos Alonso; Rueda, Vecino, Moriba e Carreira; López, Borja Iglesias e Williot.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias