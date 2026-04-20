Ex-companheiro de Cristiano Ronaldo sugere treinador ao Real Madrid
Leonardo Bonucci comparou comparou o Massimiliano Allegri a Carlo Ancelotti
O ex-zagueiro Leonardo Bonucci afirmou que Massimiliano Allegri é uma opção adequada para comandar o Real Madrid. Em declaração feita durante a semana dos Prêmios Laureus, o ex-jogador comparou o treinador italiano a Carlo Ancelotti e destacou características que, segundo ele, se encaixam no perfil exigido pelo clube espanhol.
Relacionadas
- NBB
Real Madrid lamenta a morte de Oscar Schmidt, a maior lenda do basquete brasileiro
NBB17/04/2026
- Futebol Internacional
Olise provoca Real Madrid após classificação do Bayern na Champions League
Futebol Internacional16/04/2026
- Futebol Internacional
Eliminação na Champions expõe crise do Real Madrid; entenda
Futebol Internacional16/04/2026
— Eu o vejo como uma boa opção para o Real Madrid. Ele me lembra Ancelotti; dá liberdade aos jogadores, é um bom técnico e entende a pressão que vem com a camisa do Real Madrid. Se Ancelotti se saiu bem, não sei por que Allegri não conseguiria — afirmou. Bonucci também comentou sobre a adaptação de treinadores ao clube espanhol e mencionou o caso de Xabi Alonso.
— Não sei o que aconteceu. A mudança de técnico tem um impacto. Só sei que joguei contra eles em Leverkusen e eles jogaram maravilhosamente, mas quando você vai para o Real Madrid, precisa se adaptar; não é fácil. O Real Madrid é um grande clube e não tenho dúvidas de que no ano que vem eles lutarão por tudo novamente — disse.
Seleção italiana e reconstrução
Além das observações sobre clubes, Bonucci abordou o momento da seleção italiana, que não se classificou para a Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva. O ex-defensor destacou a necessidade de mudanças estruturais no futebol do país.
— O importante é reconstruir o futebol italiano desde a base, começando pela defesa. Precisamos ter a coragem de enxergar o que está acontecendo para que possamos reconquistar o respeito do mundo inteiro e voltar a ser aquela grande equipe que foi campeã mundial — declarou.
Bonucci também apontou Pep Guardiola como uma possível escolha para liderar esse processo de reformulação.
— Há jogadores jovens com muito talento; temos que deixá-los se adaptar e crescer. A única fórmula mágica é o tempo, e se quisermos uma mudança radical, o homem certo é o Pep. É difícil, mas sonhar é de graça — completou.
