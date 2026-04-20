Real Madrid x Alavés: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga
Confira todas as informações do duelo válido pela 33ª rodada
Real Madrid e Alavés se enfrentam nesta terça-feira (21), às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+
O Real Madrid tenta se recuperar do baque pela eliminação na Champions League para o Bayern de Munique e segue na caça ao líder Barcelona. Os merengues somam 70 pontos na segunda colocação, nove atrás do Barça, e vêm de um empate com o Girona e uma derrota para os bávaros. O técnico Álvaro Arbeloa não poderá contar com Courtois e Rodrygo, ambos lesionados. Franco Mastantuono, suspenso na última rodada, volta a ficar disponível.
O Alavés, por sua vez, vive momento de recuperação: soma três empates e uma vitória nas últimas quatro rodadas. A equipe ocupa a 17ª colocação, com 33 pontos, uma posição acima da zona de rebaixamento. O técnico Quique Flores deve manter a formação que empatou com a Real Sociedad na última rodada e aguarda o retorno do meia uruguaio Carlos Benavídez, que segue em tratamento.
Tudo sobre Real Madrid x Alavés (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Real Madrid 🆚 Alavés
33ª rodada – Campeonato Espanhol
📆 Data e horário: terça-feira, 21 de abril de 2026, às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Árbitro: Juan Martínez Munuera (ESP)
📺 VAR: Ignacio Iglesias Villanueva (ESP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪ Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Éder Militão e Carreras (Mendy); Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Arda Güler (Brahim Díaz), Mbappé e Vinícius Júnior.
🔵⚪ Alavés (Técnico: Quique Flores)
Antonio Silvera; Hidalgo, Castro, Tenaglia e Parada; Guridi, Blanco e Ibáñez; Rebbach, Diabaté e Martínez.
