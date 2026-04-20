Onde Assistir

Real Madrid x Alavés: onde assistir e prováveis escalações do jogo de La Liga

Confira todas as informações do duelo válido pela 33ª rodada

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 20/04/2026
18:34
Real Madrid x Alavés pelo Campeonato Espanhol (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraReal Madrid x Alavés pelo Campeonato Espanhol (Foto: Arte/Lance!)
Real Madrid e Alavés se enfrentam nesta terça-feira (21), às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em Madri (ESP), pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. A partida terá transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming). ➡️Clique para assistir no Disney+

O Real Madrid tenta se recuperar do baque pela eliminação na Champions League para o Bayern de Munique e segue na caça ao líder Barcelona. Os merengues somam 70 pontos na segunda colocação, nove atrás do Barça, e vêm de um empate com o Girona e uma derrota para os bávaros. O técnico Álvaro Arbeloa não poderá contar com Courtois e Rodrygo, ambos lesionados. Franco Mastantuono, suspenso na última rodada, volta a ficar disponível.

Ficha do jogo

RMA
ALA
33ª rodada
Campeonato Espanhol
Data e Hora
terça-feira, 21 de abril de 2026, às 16h30 (de Brasília)
Local
Santiago Bernabéu, em Madri (ESP)
Árbitro
 Juan Martínez Munuera (ESP)
Var
Ignacio Iglesias Villanueva (ESP)
Onde assistir

O Alavés, por sua vez, vive momento de recuperação: soma três empates e uma vitória nas últimas quatro rodadas. A equipe ocupa a 17ª colocação, com 33 pontos, uma posição acima da zona de rebaixamento. O técnico Quique Flores deve manter a formação que empatou com a Real Sociedad na última rodada e aguarda o retorno do meia uruguaio Carlos Benavídez, que segue em tratamento.

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

⚪ Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Éder Militão e Carreras (Mendy); Tchouaméni, Valverde e Bellingham; Arda Güler (Brahim Díaz), Mbappé e Vinícius Júnior.

🔵⚪ Alavés (Técnico: Quique Flores)
Antonio Silvera; Hidalgo, Castro, Tenaglia e Parada; Guridi, Blanco e Ibáñez; Rebbach, Diabaté e Martínez.

Real Madrid x Alavés pelo Campeonato Espanhol (Foto: Arte/Lance!)
