Futebol Internacional

Real Madrid segue em má fase e empata com Girona por La Liga

Valverde abre o placar, mas Real Madrid sofre empate logo na sequência

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 10/04/2026
17:56
Real Madrid e Girona empataram em 1a 1 por La Liga (Foto: Thomas COEX / AFP)
Real Madrid e Girona empataram em 1 a 1, nesta sexta-feira (10), pela 31ª rodada de La Liga, no Bernabéu, em Madri (ESP). Após não conseguir abrir o placar no primeiro tempo, com diversas chances criadas, os Merengues conseguiram marcar o primeiro logo no retorno do intervalo, com Valverde. Porém, minutos depois, Lemar acertou um belo chute que empatou o duelo.

Com o tropeço, o Real Madrid alcança 70 pontos, acumula dois jogos sem vencer em La Liga e pode ver o Barcelona abrir nove pontos na liderança da competição caso vença o Espanyol, no sábado (11). Já o Girona é o 12º colocado com 38 pontos.

Como foi Real Madrid x Girona?

Favorito no jogo, o Real Madrid começou melhor e teve as melhores chances no início. Aos 10, Mbappé apareceu na segunda trave para completar cruzamento de Brahim Díaz, mas Álex Moreno salvou a bola em cima da linha. Na sequência, o Girona respondeu com Ounahi, que levou perigo em chute defendido por Lunin.

Após o susto, o Real Madrid seguiu melhor e, em outra jogada de Brahim pelo lado esquerdo, Bellingham antecipou a defesa do Girona e desviou o cruzamento do marroquino, mas a bola passou perto da trave. Já na reta final do primeiro tempo, Carvajal deu bom passe para Valverde na área, que finalizou com estilo e Gazzaniga teve que fazer grande defesa para salvar o Girona.

Logo no retorno do intervalo, Valverde recebeu a bola de fora da área e arriscou o chute e, com a falha de Gazzaniga, o meia uruguaio abriu o placar ao Real Madrid no Bernabéu. Porém, pouco minutos depois, Lemar encontrou espaço no meio de campo dos Merengues, recebeu de Arnau Martínez na entrada da área e bateu forte para superar Lunin e empatar o jogo em 1 a 1.

Com o gol sofido, o Real Madrid se atirou ao ataque, com diversas bolas alçadas na área em busca do gol da vitória, com uma grande chance perdida por Mbappé. Do outro lado, o Girona conseguiu segurar a pressão dos donos da casa, e a partida terminou 1 a 1.

O que vem por aí?

O Real Madrid volta aos gramados na quarta-feira (15), às 16h (de Brasília), pelas quartas de final da Champions League, contra o Bayern de Munique, na Allianz Arena. Já o Girona joga apenas no dia 21 de abril, às 16h30 (de Brasília), contra o Real Betis, pela 32ª rodada de La Liga, no Estadi Montilivi.

