Athletico-PR e Atlético-GO empatam sem gols pela Copa do Brasil
Jogo de ida da quinta fase termina em 0 a 0 na Arena da Baixada
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Athletico-PR e Atlético-GO ficaram no empate por 0 a 0 nesta quinta-feira (23), na Arena da Baixada, em Curitiba (PR), no jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Com o resultado, o vencedor da partida de volta, marcada para o dia 14 de maio, avança às oitavas de final; novo empate leva a decisão para os pênaltis.
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Athletico-PR x Atlético-GO: como foi o jogo?
O primeiro tempo na Arena da Baixada foi de muitas faltas e poucas chances de gol. O Athletico-PR controlou a posse de bola e teve a melhor oportunidade, com Viveros finalizando de dentro da área para defesa de Paulo Vítor.
Na volta do intervalo, o Furacão passou a pressionar pelo gol. Os donos da casa ocuparam cada vez mais o campo de ataque e acumularam finalizações, enquanto o Dragão apostou nos contra-ataques e chutes de fora da área para tentar ferir o rival. No último lance da partida, o zagueiro Terán teve a melhor chance para abrir o placar para o Athletico, mas acertou a trave. Assim, o zero não saiu do placar.
O que vem por aí?
O Athletico-PR volta a campo no próximo domingo (26) e recebe o Vitória às 18h30 (de Brasília), pela 13ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, às 20h30, o Atlético-GO encara o Avaí pela sexta rodada da Série B. O jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil acontece no dia 14 de maio, no Estádio Antônio Accioly.
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