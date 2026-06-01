Arábia Saudita anuncia convocados para disputa da Copa do Mundo; veja a lista
Arábia Saudita está no Grupo H e estreia contra o Uruguai, dia 14 de junho
O técnico Georgios Donis, nesta segunda-feira, anunciou os jogadores convocados que vão representar a seleção da Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2026. Dentre os 30 jogadores presentes na pré-lista, foram cortados: o goleiro Abdulqudus Attia, o defensor Zakaria Hawsawi, o meio-campista Saleh Abu Al Shamat e o atacante Abdullah Al Salem.
Confira os convocados da Arábia Saudita para a Copa do Mundo:
Goleiros
Ahmed Al Kassar (Al-Qadsiah), Mohammed Al Owais (Al-Ula) e Nawaf Al Aqidi (Al-Nassr)
Defensores
Saud Abdulhamid (Lens), Mohammed Abu Al Shamat (Al-Qadsiah), Khalid Al Ghannam (Al-Ettifaq), Moteb Al Harbi (Al-Hilal), Abdulelah Al Amri (Al-Nassr), Nawaf Boushal (Al-Nassr), Hassan Kadesh (Al-Ittihad), Ali Lajami (Al-Hilal), Ali Majrashi (Al-Ahli), Hassan Tambakti (Al-Ahli) e Jehad Thikri (Al-Qadsiah)
Meio-campistas
Nasser Al Dawsari (Al-Hilal), Alaa Al Hajji (Neom), Ziyad Al Johani (Al-Ahli), Musab Al Juwayr (Al-Qadsiah), Abdullah Al Khaibari (Al Nassr), Mohammed Kanno (Al-Hilal), Sultan Mandash (Al Hilal) e Ayman Yahya (Al-Nassr)
Atacantes
Feras Al Brikan (Al-Ahli), Salem Al Dawsari (Al-Hilal), Abdullah Al Hamdan (Al-Nassr) e Saleh Al Shehri (Al-Ittihad)
Classificada para mais uma edição do Mundial, a Arábia Saudita chega à América do Norte tentando repetir o impacto causado na estreia da última Copa, quando derrotou a Argentina no Catar. Em meio ao crescimento do futebol saudita e ao fortalecimento da liga nacional, a seleção aposta em uma equipe mais experiente e acostumada à pressão para tentar avançar ao mata-mata.
