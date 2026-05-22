Treinador brasileiro opera 'milagre' e salva Al-Riyadh do rebaixamento na Arábia Saudita

Ex-auxiliar técnico de Odair Hellmann, o brasileiro Maurício Dulac protagonizou uma grande reação no futebol saudita e garantiu a permanência do Al-Riyadh na primeira divisão da Arábia Saudita. Contratado em julho de 2025 inicialmente para comandar a equipe sub-21 do clube, o treinador foi promovido ao time principal em fevereiro deste ano com a difícil missão de evitar o rebaixamento.

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Quando assumiu a equipe na 20ª rodada da Saudi Pro League, o Al-Riyadh estava na zona do rebaixamento, com apenas 12 pontos. Em 14 partidas sob o comando do brasileiro, o clube somou 18 pontos e terminou a competição na 15ª colocação, escapando da queda com 30 pontos.

A arrancada contou com resultados marcantes, entre eles a vitória de virada por 3 a 1 sobre o Al-Ittihad, equipe estrelada por nomes como Fabinho, Houssem Aouar e Steven Bergwijn. Para Maurício Dulac, no entanto, o primeiro sinal de que a permanência seria possível surgiu logo nos jogos iniciais de sua passagem.

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— No primeiro jogo em meu comando, fizemos uma partida bem equilibrada e com grandes chances de vencer. Sofremos o empate no final, mas já percebi uma mudança na postura da equipe. Depois, vencemos o segundo jogo e encerramos uma sequência de mais de 12 partidas sem vitórias. Mas realmente o jogo que deu maior esperança foi contra o Al-Ettifaq — afirmou o treinador ao Lance!.

Maurício Dulac no comando do Al-Riyadh (Foto: Divulgação)

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Segundo Dulac, o principal trabalho realizado foi no aspecto mental da equipe, que chegou pressionada pela campanha ruim e pela longa sequência negativa. O treinador destacou que buscou recuperar a confiança dos jogadores antes mesmo de promover mudanças táticas mais profundas.

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— A confiança da equipe estava muito abalada e, realmente, meu maior trabalho foi desenvolver a capacidade de reação dos jogadores. Minha ideia foi mostrar, por meio do jogo, que eles tinham qualidade e capacidade para produzir muito mais ofensivamente. Depois disso, comecei a fazer ajustes defensivos, que eram menores do que os problemas ofensivos — completou.