Argentinos esgotam voos para os Estados Unidos após vaga na final da Copa
Aerolíneas Argentinas vendeu todos os assentos de voos extras para Nova York poucas horas após a vaga da seleção na decisão contra a Espanha
A classificação da Argentina para a decisão do Mundial desencadeou uma corrida por passagens aéreas. A busca dos torcedores argentinos pela final da Copa do Mundo esgotaram voos com destino aos Estados Unidos poucas horas após a vitória sobre a Inglaterra na semifinal, aumentando significativamente a demanda por viagens para acompanhar a decisão contra a Espanha.
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De acordo com informações divulgadas pelo g1, companhias aéreas registraram alta procura por voos partindo de Buenos Aires com destino a Nova York e aeroportos próximos da sede da final. Em muitos casos, os bilhetes disponíveis se esgotaram rapidamente, enquanto os preços dispararam devido à demanda. A expectativa é que milhares de argentinos atravessem o continente para apoiar a seleção na decisão.
Após o sucesso das vendas, o site da Aerolíneas Argentinas deixou de exibir assentos disponíveis para Nova York antes de 21 de julho. Os voos da companhia para Miami também ficaram lotados.
Segundo a empresa, muitos torcedores utilizam a cidade da Flórida como ponto de conexão antes de seguir viagem até Nova Jersey para acompanhar a decisão.
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Outras companhias aéreas, como American Airlines, Copa Airlines e Latam, ainda ofereciam opções de viagem nesta quinta-feira (16), principalmente com escalas, já que não haviam criado operações fretadas exclusivas para os torcedores argentinos.
Busca por passagens dispara após classificação da Argentina
A agência de viagens Despegar revelou que as buscas por voos entre Buenos Aires e Nova York cresceram 6.000% nas horas seguintes ao apito final da semifinal.
O aumento expressivo demonstra o interesse dos argentinos em acompanhar a seleção na tentativa de defender o título mundial conquistado quatro anos antes.
Historicamente conhecida por acompanhar a equipe em competições internacionais, a torcida argentina voltou a mostrar disposição para atravessar o continente, mesmo diante dos altos custos das viagens e da escassez de passagens.
Argentinos superam altos custos rumo aos Estados Unidos
A decisão entre Argentina e Espanha promete reunir milhares de torcedores sul-americanos nas arquibancadas do Estádio de New York/New Jersey. Mesmo com passagens que chegaram a custar até US$ 10 mil, a procura não diminuiu.
A corrida dos torcedores argentinos por voos para os Estados Unidos reforça a mobilização da torcida para apoiar Lionel Messi e companhia em mais uma final de Copa do Mundo, transformando a decisão em um dos eventos esportivos mais aguardados do ano.
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