LeBron x Doncic: confira as rodadas de Natal e abertura da NBA O calendário conta com estreias de peso na abertura e a reedição das últimas Finais no Natal

A NBA anunciou a programação para o início da temporada regular 2026-27. A rodada de abertura acontece no dia 20 de outubro (terça-feira) com uma rodada tripla, trazendo de cara confrontos diretos entre candidatos ao título e estreias de peso. Além dos primeiros jogos, a liga também anunciou a rodada de Natal.

Rodada de Abertura da NBA

O dia de abertura contará com o duelo entre Boston Celtics e Detroit Pistons, donos das duas melhores campanhas do Leste na última temporada, às 16h (horário de Brasília). Em seguida, às 20h, o New York Knicks inicia a defesa do seu título contra o renovado Philadelphia 76ers, marcado pelas estreias de LeBron James e Jaylen Brown pela equipe visitante. Fechando o primeiro dia, Oklahoma City Thunder e San Antonio Spurs fazem a reedição da última Final da Conferência Oeste, às 22h30.

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New York Knicks foi campeão da NBA em 2026 (Photo by Jesse D. Garrabrant / NBAE / Getty Images / Getty Images via AFP)

A cobertura da primeira semana segue com rodadas duplas na quarta (21), quinta (22) e sexta-feira (23). O segundo dia de jogos marca as estreias de Giannis Antetokounmpo pelo Miami Heat e de LaMelo Ball pelo Minnesota Timberwolves, às 20h30, além do duelo entre Golden State Warriors e Los Angeles Lakers, às 23h.

No terceiro dia ocorrerá a primeira apresentação da dupla LeBron James e Jaylen Brown diante da torcida do 76ers em Philadelphia, às 20h, contra o Cleveland Cavaliers, enquanto o Oklahoma City Thunder recebe o Denver Nuggets às 22h30. Na sexta, Boston Celtics e New York Knicks renovam sua histórica rivalidade às 20h, seguido pelo reencontro da estrela Kevin Durant, antigo destaque da Universidade do Texas, com a torcida de Austin, na visita do Houston Rockets ao San Antonio Spurs no Moody Center às 22h30.

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Rodada Especial de Natal

Pelo 19º ano consecutivo, o dia de Natal contará com cinco confrontos. O calendário natalino traz como principais destaques o reencontro entre New York Knicks e San Antonio Spurs, às 14h (horário de Brasília), na primeira partida entre as franquias desde a decisão das Finais da NBA de 2026.

Outro destaque será o retorno de LeBron James a Los Angeles para encarar os Lakers, às 19h, agora vestindo a camisa do Philadelphia 76ers. Entre os outros jogos, Celtics e Heat se enfrentam às 16h30, Timberwolves e Thunder às 22h, além de Warriors e Nuggets às 0h30 (26).

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