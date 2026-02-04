NBA: James Harden troca Clippers por Cavaliers em busca de título inédito

O mundinho NBA se agitou por uma negociação de peso a poucos dias do fechamento da janela de transferências: o astro James Harden, até então no Los Angeles Clippers, acertou sua ida para o Cleveland Cavaliers. O acordo, revelado por Shams Charania, da ESPN, envolveu a troca do armador Darius Garland e uma escolha de segunda rodada do draft de 2026 para a franquia californiana. O prazo final para trocas na liga se encerra em 5 de fevereiro, elevando a temperatura do mercado.

A movimentação surpreendeu o cenário da liga, especialmente os companheiros de Harden nos Clippers, que souberam da notícia durante o confronto contra o Philadelphia 76ers na última segunda-feira (2). O time de Los Angeles vinha em recuperação, acumulando 17 vitórias e apenas 4 derrotas desde 20 de dezembro, após um início complicado na temporada 2025/26, e subia para a nona posição da Conferência Oeste.

O que motivou a transferência?

Nos bastidores, a decisão de Harden, eleito 11 vezes All-Star, estaria ligada à busca por uma extensão contratual de US$80 milhões por dois anos. A franquia, no entanto, não demonstrou interesse em oferecer o vínculo. Após uma temporada sólida, em que foi nomeado para o terceiro time ideal da NBA, o barba buscava maior segurança. Contudo, os Clippers optaram por não conceder um contrato de longo prazo, priorizando a flexibilidade futura e considerando a idade do jogador, que tem 36 anos.

Para os Cavaliers, a aquisição de Harden é vista como um passo decisivo na busca pelo título da Conferência Leste. Ao lado de Donovan Mitchell, o novo astro forma uma dupla poderosa e versátil, figurando entre os 10 únicos atletas na NBA com médias de, no mínimo, 25 pontos e cinco assistências na temporada.

O time de Cleveland, atualmente na quinta posição do Leste em 2025/26, tenta superar o desempenho da temporada anterior, quando liderou a conferência. A chegada de Harden oferece um jogador veterano com maior durabilidade física que o trocado Garland: nos últimos cinco anos, o novo camisa 13 dos Cavs participou de mais de 70 jogos em duas temporadas consecutivas, enquanto Garland ficou afastado por 84 partidas no mesmo período.

Esta é a segunda grande movimentação recente dos Cavaliers. No último domingo (1), a equipe havia participado de uma troca tripla com Sacramento Kings e Chicago Bulls, recebendo Keon Ellis e Dennis Schroder. A contratação de Harden reforça a intenção da franquia de investir no título e, de quebra, possivelmente manter Donovan Mitchell no elenco, já que o all-star possui uma opção em seu contrato para deixar o time na temporada 2027/28.

James Harden, do Clippers, é marcado por Stephen Curry, do Warriors, no Chase Center. (Foto: Ezra Shaw/Getty Images/AFP)

O desejo de "não atrapalhar o futuro dos Clippers"

Apesar de ter, na prática, poder de veto sobre qualquer transferência devido a cláusulas contratuais, Harden articulou sua saída dos Clippers nos últimos dias. Em entrevista à ESPN, o jogador abriu o jogo sobre a transação e revelou a motivação de não "atrapalhar o futuro dos Clippers".

"Queria que tivessem uma chance real de reconstruir e conseguir algumas escolhas no draft", disse o armador. Ele manifestou entusiasmo em se juntar aos Cavaliers por enxergar "uma oportunidade de vencer no Leste. Eles têm um time muito bom, uma ótima comissão técnica, tudo isso. Por mais que quisesse ficar em Los Angeles e tentar, nunca ganhei um título. Acho que temos uma chance um pouco melhor", justificou.

Em busca do seu primeiro título na NBA, Cleveland será a sexta equipe na carreira de Harden. Nesta temporada, o veterano disputou 44 jogos pelos Clippers, com médias de 25,4 pontos, 8,1 assistências e 4,8 rebotes por partida, além de um aproveitamento de 34,7% nos arremessos de três pontos.