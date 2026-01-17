De decepção no início da temporada a time mais regular da NBA nas últimas semanas. O Los Angeles Clippers vive uma reviravolta, vencendo 11 das últimas 13 partidas e encostando na zona de classificação para o play-in. Comandante dessa reação, o astro James Harden abriu o jogo sobre a mudança de postura da equipe e, apesar da posição ainda modesta na tabela, já mira o topo da liga.

Para o armador, a "virada de chave" passou diretamente pela melhoria na proteção do aro. Após a vitória sobre o Washington Wizards, Harden explicou que o elenco precisou se fechar para sair do buraco.

— O que nos ajudou a reagir, antes de tudo, foi achar os pontos de ajustes e melhorar na defesa. Nós vivemos um jogo de cada vez agora. Tenho certeza de que podemos voltar à disputa do título, mas precisamos seguir embalados até a pausa do All-Star Game — analisou o veterano.

James Harden em quadra pelo LA Clippers. (Foto: Juan Ocampo / NBAE / Getty Images via AFP)

A situação do Clippers era crítica: em determinado momento, a franquia somava apenas seis vitórias em 27 jogos, flertando com a lanterna do Oeste. Hoje, a realidade é outra, e a equipe está a apenas um triunfo do décimo colocado. Segundo Harden, a confiança interna nunca desapareceu, mesmo quando os resultados não vinham.

— Alguns times na NBA veem as coisas desandarem quando as dificuldades surgem. Comigo não é assim. Perguntaram onde eu achava confiança naquela situação e eu não entendi, porque a confiança sempre esteve aqui. As derrotas frustram, mas nunca deixamos de acreditar — desabafou.

Além do bom momento coletivo, Harden atingiu um feito pessoal gigantesco na última rodada. O "Barba" ultrapassou Shaquille O'Neal e assumiu a nona posição na lista de maiores pontuadores da história da NBA. Para ele, que cresceu em Los Angeles, o feito tem um sabor especial.

— Foi um momento surreal. Eu cresci assistindo e idolatrando Shaq e Kobe Bryant. Ultrapassar a marca de alguém desse tamanho, que é uma referência para eu estar aqui hoje, nem parece realidade. É uma honra de verdade — finalizou.

