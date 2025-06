ORLANDO (EUA) - AO VIVO: O Flamengo faz o terceiro treino nesta sexta-feira (27), às 16h30 (de Brasília), em ESPN Wide World Of Sports, de olho no Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes 2025. Além disso, o dia foi marcado por entrevista coletiva de Danilo, no hotel da delegação rubro-negra.

O Rubro-Negro se classificou em primeiro lugar do Grupo D, com sete pontos conquistados. Já os Bávaros ficaram na segunda posição do Grupo C, com seis pontos, atrás do líder Benfica, que fez sete.

O Fla ainda tem o último treinamento no sábado (28), quando viaja de Orlando para Miami, na véspera do jogo contra a equipe alemã. No dia que antecede a partida, o técnico Filipe Luís e um jogador também concederão entrevista coletiva no palco do confronto. Confira abaixo tudo o que aconteceu nesta sexta-feira (27) rubro-negra.

Ao vivo: confira em Tempo Real as notícias do Flamengo no Mundial

Elenco do Flamengo treina em preparação para enfrentar o Bayern pelo Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como joga o Bayern, adversário do Flamengo no Mundial de Clubes?

O desafio do Flamengo e enfrentar o Bayern de Munique no próximo domingo (29), pelas oitavas de final no Mundial de Clubes é enorme, e deverá aproveitar as oportunidades dadas pelo clube bávaro. Ao longo da temporada, a defesa alemã demonstrou fragilidades. Leia a matéria completa.

‘Onde estiver, estarei’: torcida do Flamengo dá show na fase de grupos do Mundial de Clubes

A torcida do Flamengo faz bonito no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, e confirma a alcunha de 12° jogador em campo. Seja em Atlantic City, Filadélfia ou Orlando, os rubro-negros demonstram o amor pelo time e estiveram ao lado dele durante todos os momentos da fase de grupos do torneio. A reportagem do Lance! detalha como foi essa relação nos primeiros três jogos da competição. Leia a matéria completa.

Flamengo x Bayern: O que os alemães estão falando sobre as oitavas do Mundial?

A opinião dos torcedores do Bayern de Munique sobre o confronto contra o Flamengo no Mundial de Clubes está dividida. Enquanto alguns torcedores se mostram bastante confiantes, criando sátiras sobre o duelo, outros se mostram apreensivos. Leia a matéria completa.

Mundial de Clubes: veja quanto os brasileiros faturaram com premiações até agora

A primeira fase do Mundial de Clubes terminou em alta para os times brasileiros. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras garantiram presença nas oitavas de final do torneio. Além das comemorações dentro de campo, os times têm mais um motivo para celebrar: o alto valor em premiações conquistadas. Leia a matéria completa.

