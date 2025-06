Danilo acredita em 50% de chance para o Flamengo vencer o Bayern

ORLANDO (EUA) - De olho no confronto decisivo pelas oitavas de final, o Flamengo segue na preparação para a partida com o Bayern de Munique, no próximo domingo (29). No terceiro dia das atividades, o zagueiro Danilo concedeu uma entrevista coletiva e relembrou que está a 15 jogos invicto pelo Rubro-negro. O defensor destacou que as chances de vitória são de 50%.

- Acredito que esse jogo é 50/50, cada um tem metade de chance de vencer e levar a eliminatória. Vou trabalhar e fazer de tudo para que essa invencibilidade continue, vou trabalhar e fazer tudo para motivar meus companheiros para que a gente possa vencer, e essa marca individual possa seguir, porque isso representa sucesso para o Flamengo - comentou.

Na noite de ontem, o atacante Bruno Henrique foi quem atendeu aos veículos de imprensa. Durante a entrevista, o camisa 27 destacou que vê uma grande diferença entre as equipes de Flamengo e Chelsea, Danilo discorda. Segundo o zagueiro, apesar de toda a qualidade dos alemães, eles também se preocupam com o poder do elenco rubro-negro.

- Eu não acredito que o Bayern seja um time muito melhor que o Chelsea, vou discordar um pouquinho do Bruno. Mas acredito que o Bayern tenha alguns jogadores com um pouco mais de experiência, o Chelsea era uma equipe muito muscular, reativa, que te levava a estar num nível físico muito importante durante o jogo. Eu creio que o Bayern é uma equipe que consegue cadenciar um pouco mais o jogo, tentam ter um controle de bola um pouco maior, o que nos vai exigir esse tipo de abordagem diferente para essa partida. O que não quer dizer que não estaremos no nosso melhor nível, mais ainda do que contra o Chelsea, por ser uma eliminatória, para podermos passar de fase. Acredito que eles estão acostumados a jogar esse tipo de partida, acredito também que eles estão olhando com preocupação aqui para nossa equipe e penso que vai ser um jogo, que quem errar menos e tiver mais concentrado, vai ter grandes chances de avançar de fase - disse Danilo.

Questionado sobre o duelo contra Harry Kane, um dos melhores atacantes do mundo, Danilo relatou dificuldade para falar sobre duelos individuais. O zagueiro reforçou que acredita no trabalho de equipe e pediu atenção redobrada do sistema defensivo para este confronto.

- Primeiramente, falar sobre um duelo individual é algo difícil. Acredito muito no trabalho de equipe, no sistema defensivo inteiro para poder fazer um grande jogo, ter um grande confronto e principalmente nesse tipo de enfrentamento. É muito difícil falar de um enfrentamento individual, sem contar com as coberturas, sem contar com a pressão dos homens da frente, é tudo um trabalho de equipe. Falar de um só jogador é difícil, se pudesse citar jogador, falaria do Sané que é meu ex-companheiro no Manchester City. É um jogador experiente, que tem sua juventude aflorada, é muito veloz e imprevisível. Eu li também que o Musiala estará disponível para esse jogo, é um jogador que demonstrou nos últimos anos ser diferente dos demais. Acredito que o Flamengo enquanto sistema defensivo vai precisar estar num dia bem importante para poder passar pela eliminatória - reforçou o zagueiro.

Danilo comemora gol contra o Chelsea no Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Outros trechos da coletiva de Danilo

Preparação para a partida decisiva

- Tem muitos lances que, às vezes, muito mais com uma leitura e antecipação você evita de ter que fazer uma mudança de direção muito rápida, obviamente que a gente não consegue controlar todos os momentos. Para enfrentar esse tipo de equipe, com o nível de seus jogadores, é preciso estar o mais preparado fisicamente possível. Seja na velocidade, seja na força, é necessário estar no seu melhor. Porque como o Filipe falou esses dias, o Bayern é uma equipe da primeira prateleira do futebol mundial e para poder bater eles é necessário estar no melhor dia.

Velocidade para parar o ataque rival

- A primeira questão dos dados tem que pedir ao nosso pessoal, temos um controle bem bacana disso. Realmente a velocidade, aquele sprint final, sempre foi uma das minhas características ao longo da minha carreira. Um ano atrás, na Juventus, eu bati 37,1 km por hora. Mas sim, é uma coisa importante, para jogar nesse nível é preciso ter perna e técnica apurada.

Chaveamento

- É um problema para o Danilo de mais para a frente, porque o Bayern já é um problema bastante importante já no domingo. Isso reflete muito a vida. Certamente, já trocamos essa ideia entre a gente sobre se passar, tem esse e aquele time. É como tudo na vida, muitas vezes nos preocupamos com o que vem adiante, com os problemas futuros que nem sabemos como vão chegar e nos esquecemos de botar o foco e desfrutar o que está acontecendo agora. Uma partida bonita e história para o Flamengo e para o futebol brasileiro. É aproveitar esse momento e demonstrar as máximas qualidades, porque o futuro é incerto.

Clima favorece o Flamengo?

- É um fator importante desde que a gente esteja no nosso máximo nos outros pontos do jogo. Não adianta nada ter um calor, a gente falar aqui que o jogador brasileiro está mais adaptado a isso, se a gente não estiver tecnicamente pronto, taticamente concentrado, firme em cada duelo. Pode ser importante desde que a gente esteja em um nível bom nos outros fatores também.

Importância da vitória contra o Chelsea

- Antes do jogo contra o Chelsea, eu disse no vestiário que a história é feita de vários acontecimentos ao longo dos anos. A história não é feita em um dia. Mas falei também que existem momentos específicos que mudam o rumo da história e que aquele jogo contra o Chelsea era um momento específico que poderia ser um marco importante para subir um degrau na história desse grupo. Foi ima virada importante, mas falei depois que o que ia determinar a importância daquele jogo era o que a gente fizesse dali para a frente, se a gente conseguisse manter a mentalidade. Técnica e taticamente, eu acredito que essa equipe tem um nível de maturidade importante, e o que pode oscilar é o comportamento que temos em cada partida e isso depende de nós. Manter o mesmo nível de comportamento independentemente do adversário.