Danilo aponta escalação ideal do Flamengo contra o Bayern no Mundial

ORLANDO (EUA) – Filipe Luís ainda não revelou a escalação do Flamengo para o duelo com o Bayern de Munique no próximo domingo (29), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, mas Danilo não esconde a preferência no esquema tático. Em entrevista coletiva nesta sexta-feira (27), o defensor afirmou que escalaria a equipe com três zagueiros, com linha formada por ele, Léo Pereira e Léo Ortiz.

— Eu colocaria três zagueiros. Tropa do "Leléo" e Danilo. O resto, o Filipe que se vire — declarou o camisa 13 em meio a risadas.

O técnico rubro-negro não explorou o esquema nesta temporada, mas já admitiu ser uma alternativa. Em entrevista após o empate por 0 a 0 com o Vasco pelo Brasileirão, em abril, Filipe Luís abordou a possibilidade de usar três defensores mais fixos na linha defensiva, além dos dois laterais.

— Com certeza é uma possibilidade que eu contemplo, com três zagueiros. Usar Léo (Ortiz), Léo (Pereira) e Danilo, como também usar algum lateral como zagueiro, tanto Varela como Alex Sandro, Ayrton Lucas, para fazer essa função e adaptá-la. Depende do que o jogo pede. Sempre olho bastante o adversário e faço meu plano de jogo em função dele. Vão ter vezes com 3-4-3, 3-5-2, 4-4-2. Importante é que os jogadores dominam bem esse sistema — explicou o treinador do Fla na época.

Velocidade para parar o ataque rival

Além da preferência por três zagueiros, Danilo acredita que a velocidade — característica dele ao longo da carreira — será um fator importante para limitar o ataque do Bayern.

— A primeira questão dos dados tem que pedir ao nosso pessoal, temos um controle bem bacana disso. Realmente a velocidade, aquele sprint final, sempre foi uma das minhas características ao longo da minha carreira. Um ano atrás, na Juventus, eu bati 37,1 km por hora. Mas sim, é uma coisa importante, para jogar nesse nível é preciso ter perna e técnica apurada — analisou.

