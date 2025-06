A opinião dos torcedores do Bayern de Munique sobre o confronto contra o Flamengo no Mundial de Clubes está dividida. Enquanto alguns torcedores se mostram bastante confiantes, criando sátiras sobre o duelo, outros se mostram apreensivos. Confira abaixo o que os alemães estão achando de enfrentar o Flamengo;

Perfil posta chaveamento, já considerando o Bayern nas quartas de final, superando o Flamengo.

Tradução - Sinceramente: se jogarmos com o nosso melhor onze, não me preocupo em jogar contra time nenhum. Tem que vencer o Flamengo, sem desculpas. 😤

Tradução - Hoje Sané mostrou mais uma vez por que 99% dos torcedores do Bayern estão felizes com sua saída! Ele corre em direção ao gol duas vezes e simplesmente não coloca a bola na rede… Agora, contra o Flamengo, vai ser uma festa 🔥

Tradução - Legal! Se vencerem o Flamengo, o que certamente não é garantido (infelizmente), o PSG estará esperando por eles nas quartas de final😂. Vai ser divertido ver o quanto eles nos mostram o quão grande é a diferença em relação aos melhores do mundo 🤷🏼‍♂️

Apesar da campanha invicta e do primeiro lugar no Grupo C, o chaveamento da competição não foi favorável ao Rubro-Negro, que terá de passar por uma "Champions League" para levantar o troféu.

Caso avance até a decisão, o Mais Querido pode ter de enfrentar todos os últimos cinco campeões da Europa em uma só campanha. Compromisso já marcado, o Fla encara o Bayern de Munique, vencedor da Uefa em 2019/20, no próximo domingo (29), pelas oitavas de final da competição.