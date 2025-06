Surpresa do Flamengo no Mundial, Wallace Yan tem multa milionária

Wallace Yan está sendo a grande surpresa do Flamengo no Mundial de Clubes. O jovem de 20 anos marcou dois gols nos três primeiros jogos da equipe brasileira, que terminou com na ponta do Grupo D. Um dos destaques da base rubro-negra, o atacante, que tem contrato até o fim de 2027, tem multa milionária.

Para o futebol do exterior, a multa rescisória é de 50 milhões de euros (cerca de R$ 274 milhões). Já para o mercado interno do Brasil, o valor é de R$ 51 milhões.

Direitos de Wallace Yan divididos

Revelado pela Ferroviária, Wallace Yan chegou ao Flamengo em junho de 2022, por empréstimo. Posteriormente, o clube carioca comprou o jogador. O clube de São Paulo tem 30% dos direitos do atleta.

Números de Wallace Yan pelo Flamengo em 2025

Wallace Yan disputou 15 partidas com a camisa do Flamengo nesta temporada, com seis gols. Neste Mundial a prata da casa balançou as redes contra Chelsea e Los Angeles FC, e assumiu a artilharia da equipe na competição.

