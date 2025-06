Mundial: Flamengo tem um desfalque no segundo treino para encarar Bayern

ORLANDO (EUA) – O Flamengo realizou nesta quinta-feira (26) o segundo treino em preparação para enfrentar o Bayern de Munique no próximo domingo (29), pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. O elenco foi a campo no ESPN Wide World Of Sports já no início da noite com apenas um desfalque.

A única ausência nas atividades no gramado foi, mais uma vez, Nícolas de la Cruz. O uruguaio segue tratando entorse no joelho esquerdo, que o tira de ação desde o dia 18 de maio, quando deixou o clássico com o Botafogo com dores. Na última semana, o meio-campista havia apresentado evolução no quadro e chegou a treinar em campo, mas voltou a fazer apenas trabalho fisioterápico e segue desfalcando o Fla.

A imprensa teve acesso aos primeiros 15 minutos do treinamento. O grupo rubro-negro deu uma volta no gramado junto ao técnico Filipe Luís como aquecimento e partiu para exercício de troca de passes rápidos, seguidos de finalização.

O clima no treinamento foi leve, com bastante descontração. Além dos jogadores e da comissão técnica, quem também esteve presente no gramado do ESPN Wide World Of Sports foi o diretor de futebol do Flamengo, José Boto. Ele acompanhou os trabalhos de perto.

Bruno Henrique concede entrevista antes do treino

Bruno Henrique conversou com a imprensa instantes antes do treino do Fla nesta quinta-feira (26) e indicou a estratégia para superar a defesa alemã. Ex-jogador do Wolfsburg, o atacante analisou, o estilo de jogo do adversário e apontou o "mano a mano" como fator-chave para o Rubro-Negro.

— A lembranças que eu tenho é de um time que marca muito forte, uma equipe bem compacta e onde a gente vai ter que ter o um para um, mano a mano, na agir nossa brasilidade, porque assim a gente pode conseguir ter êxito. É um time que marca muito mano a mano, e a gente tem jogadores rápidos na frente, jogadores que podem decidir um para um, podem conseguir levar vantagem nesse jogo — analisou o camisa 27.