ORLANDO (EUA) - O Flamengo está com foco total para a partida contra o Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. A bola rola às 17h, neste domingo (29), no Hard Rock Stadium, em Miami. Durante a preparação para o confronto, o goleiro Rossi participou de uma entrevista com a Flamengo TV e falou em erro zero na decisão contra os alemães.

continua após a publicidade

➡️Mundial: sexta-feira do Flamengo tem treino e coletiva de Danilo; siga AO VIVO

- A qualidade dos jogadores na Europa faz uma pequena diferença, mas sabemos que esse é um jogo de erro zero. Cada jogo que jogamos no Flamengo é erro zero, essa é a verdade. Nesses jogos eliminatórios é ainda mais importante ter esse pensamento, sabemos da importância de fazer um jogo completo, de um lado mental. Não podemos ficar perdidos em campo em nenhum momento, porque isso faz a diferença contra os times europeus. Se cometermos meio erro, a gente já pode sofrer. Temos que manter a calma e temos um grande jogo para mostrar nossa força como equipe - destacou.

Questionado sobre a preparação da equipe, Rossi destacou que é preciso manter o que vem sendo feito neste Mundial. O goleiro argentino reforçou que a vitória contra o Chelsea, na fase de grupos, dá moral aos jogadores.

continua após a publicidade

- A preparação tem que ser a mesma. A gente sabe que é um jogo importante, contra um rival muito difícil, mas temos nossas armas. Fizemos um grande jogo contra o Chelsea, acho que isso faz diferença para nós jogadores ao encararmos os times europeus, como nesse confronto agora. São 90 minutos, prorrogação e pênaltis, mas ninguém quer jogar os pênaltis (risos) - disse Rossi.

O ídolo Diego Alves também participou da entrevista. O ex-goleiro está vivendo o outro lado da moeda e vem fazendo a cobertura do Flamengo neste Mundial, como repórter da CazeTV. Durante sua participação, Diego elogiou o atual momento de Rossi e avaliou que o argentino é o goleiro perfeito para o clube.

continua após a publicidade

➡️Flamengo tem uniforme definido para encarar o Bayern de Munique no Mundial

- O Rossi é o goleiro perfeito para o Flamengo. Ele está vivendo um momento, que pra mim, além de ser o goleiro mais regular, ele vive um momento de concentração, de tranquilidade que ele transmite para os jogadores. O goleiro tem um papel especial ali dentro do campo, que é você ser um termômetro, mas o contrário do time. Quando eles frios, você precisa ser o cara quente, que fala, e quando o time está muito quente, você precisa ser tranquilo. Eu vejo o Rossi controlando muito bem a temperatura do jogo, além do ótimo goleiro que ele é dentro do gol. Ele é fundamental para o Filipe porque transmite tranquilidade em todos os setores que um goleiro precisa ter dentro de campo - comentou Diego Alves.

Rossi durante treino do Flamengo, em preparação para o Mundial de Clubes (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Confira outros trechos da entrevista de Rossi e Diego Alves

Rossi

Tranquilidade durante as partidas

- Como goleiro a gente precisa manter a calma e se o time ver que estamos nervosos, faz diferença. Essa experiência é muito importante para nós, para passar tranquilidade para o time no jogo.

Querido pelo clube

- A verdade é que quando o goleiro sente que é importante para o time, para o clube e para o torcedor, muda muita coisa durante o dia a dia. Você acaba entrando mais motivado em cada jogo, porque sabe que o trabalho está sendo recompensado de alguma forma. Acho que o fato de ter vindo do Boca, também me ajudou muito a superar essa pressão que é ser goleiro do Flamengo e me fez chegar num bom momento na carreira. É muito importante me sentir querido aqui no clube.

Diego Alves

Carreira como comentarista

- Eu estou bem surpreso, primeiro pela forma como tenho encarado essa situação. Vivo um momento de transição de carreira, deixei o futebol faz pouco tempo, mas já estava me preparando para fazer essa transição, que não é fácil. É muito complicado no começo, até mesmo em relação ao tempo que a gente sempre deixava o clube tomando conta, organizando a programação, e quando você sai disso, você tem o controle do seu tempo. Aí acaba que você se perde um pouco, até se criar uma nova rotina. Estou gostando muito desse novo momento da minha vida, tenho mais tempo com a minha família e poder acompanhar uma profissão que eu fiz por tantos anos, desse lado aqui, me dá uma outra perspectiva e está sendo muito especial.

Encontro com Guardiola nos Estados Unidos

- Sofri muito contra os times do Guardiola na Espanha, durante 10 anos (risos). Eu vi praticamente o Guardiola subir das categorias de base, nesse ano que ele foi para o Barcelona e foi quando o Messi virou titular. Eu acabei encontrando com ele aqui em Orlando, numa coletiva e pedi para tirar uma foto. Na hora que a gente se encontrou eu pensei, “será que ele vai lembrar de mim?” e quando ele me viu, disse “Diego, como você está?”, aí fiquei ainda mais nervoso. Estava sozinho, ficamos conversando por uns 5 minutos, perguntou como eu estava, sobre o meu futuro, se iria continuar no futebol ou não. Então, pra mim foi uma surpresa muito grande, mas isso é importante, o futebol deixa essa amizade. O Guardiola me tratou super e fiquei super feliz pelo reconhecimento.

Manuel Neuer

- Ele é uma lenda, um goleiro símbolo da transição, que joga adiantado, joga com os pés, faz isso há muitos anos. O Neuer é dos que eu coloco na parte alta da prateleira dos melhores do mundo. Ele é Campeão do Mundo, campeão da Champions League e revolucionou a forma dos goleiros jogarem. O Guardiola, na verdade, quem fez isso, arrebentou com os goleiros fazendo assim (risos). Mas o Neuer é uma lenda dentro da posição.