Flamengo tem uniforme definido para encarar o Bayern de Munique no Mundial

ORLANDO (EUA) — O Flamengo já definiu qual uniforme usará contra o Bayern de Munique pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. A equipe carioca usará a tradicional camisa rubro-negra, com short preto — no lugar do principal, branco — e meiões também em vermelho e preto. Os goleiros, por sua vez, usarão conjunto amarelo.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

O Lance! teve acesso ao documento da Fifa com a definição dos uniformes do duelo. Já os alemães vão usar camisa branca com detalhes em verde claro, além de meiões e short brancos com detalhes em preto. Os goleiros vestirão o conjunto verde. Veja abaixo as combinações de uniformes do jogo.

➡️Mundial: sexta-feira do Flamengo tem treino e coletiva de Danilo

Uniformes de Flamengo e Bayern de Munique para o jogo das oitavas de final (Foto: Reprodução/Fifa)

Flamengo e Bayern de Munique se enfrentam no domingo, dia 29, às 17h (de Brasília), valendo vaga nas quartas de final do Mundial de Clubes. A partida será realizada no Hard Rock Stadium, em Orlando.

continua após a publicidade

Bayern de Munique: pedra no sapato do Rubro-Negro

O Flamengo terá a difícil missão de enfrentar o Bayern de Munique. Gigante da Alemanha e um dos principais clubes da Europa, os Bávaros conquistaram quatro Mundiais, seis Champions League, 34 Campeonatos Alemães, 20 copas nacionais e tantos outros títulos ao longo da história.

Na temporada 2024/25, o clube teve o desafio de recuperar a hegemonia na Bundesliga, após o título do Bayer Leverkusen no ano anterior. Sob o comando de Vincent Kompany pela primeira vez, a equipe voltou a levantar a salva de prata e reafirmou a dominância no país. Na DFB-Pokal e na Liga dos Campeões, contudo, não teve o mesmo sucesso. Saiba como joga o Bayern de Munique e quais são os principais nomes da equipe.

continua após a publicidade

Como explorar as fragilidades do time de Kompany?

Ao longo da temporada, a defesa alemã demonstrou fragilidades — mesmo com os titulares disponíveis —, sobretudo na saída de bola e situações de contra-ataque.

Para ter sucesso diante dos Bávaros, é importante o Rubro-Negro se postar bem no campo adversário e ser efetivo na pressão, a exemplo do que fez contra o Chelsea, explorando a fragilidade de construção dos zagueiros da equipe alemã. Entretanto, deve-se ter cuidado ao subir as linhas, já que a qualidade dos laterais e volantes em sair de pressões — com destaque para Kimmich — é acima da média e pode ferir a equipe de Filipe Luís.

Outro fator importante para o Mais Querido contra o time da Baviera é a velocidade. O Bayern tem em Tah e Upamecano dois zagueiros altos e fortes, mas pouco velozes. Assim, Gonzalo Plata e Bruno Henrique, que costumeiramente jogam por dentro, podem ser válvulas de escape do Flamengo para vencer o sistema defensivo adversário.