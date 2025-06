A fase de grupos do Mundial de Clubes chegou ao fim na madrugada desta sexta-feira (26). 16 times se despediram da competição e 16 se classificaram para as oitavas de final. Cinco jogadores terminaram a primeira fase do Mundial empatados na artilharia do torneio. Quatro seguem na disputa do campeonato da Fifa e um já deu adeus à competição. O Lance! detalha os dados dos atletas que ficaram com o título de artilheiros da primeira fase do torneio.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Musiala marcou tres gols contra o Auckland City (Photo by Paul Ellis / AFP)

O Bayern de Munique é o único time com dois representantes entre os artilheiros. Jamal Musiala e Michael Olise marcaram três gols nas duas primeiras rodadas do campeonato da Fifa. Musiala comemorou seu hat trick diante do Auckland City, enquanto Olise balançou as redes duas vezes contra o time neozelandês e uma contra o Boca Juniors.

continua após a publicidade

Di María comemora gol do Benfica sobre o Auckland City (Foto: Alex Grimm / Getty Images via AFP)

O Benfica é outro time classificado que aparece com um representante entre os artilheiros da primeira fase. Di Maria foi o artilheiro dos portugueses com três gols na primeira fase. O argentino marcou um gol contra Auckland City e dois contra o Boca Juniors.

➡️ Goleada sobre a Juventus transforma Manchester City em melhor ataque do Mundial

Yildiz marcou dois gols contra o Wydad Casablanca (Foto: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

O último dos classificados para as oitavas com um de seus atletas entre os artilheiros é a Juventus. A equipe italiana tem Yildiz como seu principal responsável por balançar as redes adversárias. O camisa 10 marcou um gol contra o Al Ain na primeira rodada e dois contra o Wydad Casablanca, na segunda rodada. O turco chegou a reclamar com a Fifa, que assinalou um dos gols que contaram com sua participação para um jogador do time dos Emirados Árabes.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

O único dos artilheiros que já se despediu do torneio da Fifa é Abou Ali. O camisa 9 do Al-Ahly despertou tardiamente para a disputa da artilharia do Mundial, já que seus três gols foram marcados na última rodada da fase de grupos, contra o Porto. Ele já havia balançado as redes antes, mas com um gol contra marcado a favor do Palmeiras na segunda rodada do Grupo A.

Principais Garçons do Mundial

Se a artilharia do Mundial de Clubes teve um empate quíntuplo, a disputa entre os principais garçons do torneio foi ainda mais acirrada na primeira fase. 10 jogadores de oito times diferentes acumularam o mesmo número de passes para gols no torneio até o momento.

Jorginho comemora gol do Flamengo no Mundial (Foto: David Ramos / Getty Images via AFP)

O Flamengo é um dos clubes com mais representantes na lista. Gonzalo Plata e Jorginho deram dois passes para gols de companheiros até o momento. O atacante deu uma assistência para Bruno Henrique e Wallace Yan na partida contra o Chelsea. O volante ítalo-brasileiro serviu Luiz Araújo contra o Espérance e Wallace Yan contra o Los Angeles FC.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Outros jogadores que também contribuíram com duas assistências na primeira fase do torneio são Alberto Costa e Khephren Thuram, da Juventus; Enzo Fernandez, do Chelsea; Kvaratskhelia, do PSG; Marcos Acuña, do River Plate; Michael Olise, do Bayern de Munique; Kokçu, do Benfica; e Oliver Torres, do Monterrey.