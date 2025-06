Mundial: treino do Flamengo sofre atraso por condições climáticas

ORLANDO (EUA) – O treino do Flamengo desta sexta-feira (27) sofrerá atraso de, no mínimo, 30 minutos por conta das condições climáticas em Orlando (EUA), onde a equipe se prepara para enfrentar o Bayern de Munique, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. A atividade, marcada inicialmente para às 17h30 (horário local, 18h30 de Brasília), terá início após às 18h (19h de Brasília).

Mundial: sexta-feira do Flamengo tem treino e coletiva de Danilo

Uma tempestade com raios atinge a região onde está localizado o ESPN Wide World Of Sports, local em que o Rubro-Negro vem treinando nos últimos dias. Assim, o elenco rubro-negro não irá a campo no horário previsto inicialmente. A imprensa, por sua vez, se retirou para o estacionamento e aguarda liberação.

O Fla ainda tem o último treinamento no sábado (28), quando viaja de Orlando para Miami, na véspera do jogo contra a equipe alemã. No dia que antecede a partida, o técnico Filipe Luís e um jogador também concederão entrevista coletiva no palco do confronto.

Danilo concede entrevista coletiva

De olho no confronto decisivo pelas oitavas de final, o Flamengo segue na preparação para a partida com o Bayern no próximo domingo (29). Na manhã deste terceiro dia das atividades, o zagueiro Danilo concedeu uma entrevista coletiva e relembrou que está a 15 jogos invicto pelo Rubro-negro. O defensor destacou que as chances de vitória são de 50%.

— Acredito que esse jogo é 50/50, cada um tem metade de chance de vencer e levar a eliminatória. Vou trabalhar e fazer de tudo para que essa invencibilidade continue, vou trabalhar e fazer tudo para motivar meus companheiros para que a gente possa vencer, e essa marca individual possa seguir, porque isso representa sucesso para o Flamengo — comentou.

