Mundial de Clubes: veja quanto os brasileiros faturaram com premiações até agora

A primeira fase do Mundial de Clubes terminou em alta para os times brasileiros. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras garantiram presença nas oitavas de final do torneio. Além das comemorações dentro de campo, os times têm mais um motivo para celebrar: o alto valor em premiações conquistadas.

Cada um dos brasileiros embolsou de cara US$ 15,21 milhões (R$ 84,2 milhões) pela participação na fase de grupos, valor fixo pago aos clubes da América do Sul. Além disso, a Fifa distribuiu valores extras às equipes conforme o desempenho no torneio. Cada vitória na fase de grupos rendeu US$ 2 milhões (cerca de R$ 11,1 milhões), enquanto o empate garantiu US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,5 milhões).

Alex Telles em ação na derrota do Botafogo para o Atlético de Madrid no Mundial de Clubes (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

Quanto cada equipe faturou até o momento?

Flamengo: US$ 27,71 milhões (R$ 154,1 milhões)

US$ 27,71 milhões (R$ 154,1 milhões) Palmeiras: US$ 26,71 milhões (R$ 148,6 milhões)

US$ 26,71 milhões (R$ 148,6 milhões) Botafogo: US$ 26,71 milhões (R$ 148,6 milhões)

US$ 26,71 milhões (R$ 148,6 milhões) Fluminense: US$ 26,71 milhões (R$ 148,6 milhões)

Na fase de grupos, o Flamengo teve o melhor desempenho entre os brasileiros, com duas vitórias e um empate, o que garantiu ao clube uma bonificação superior à dos demais. Palmeiras e Fluminense obtiveram campanhas idênticas: uma vitória e dois empates. Já o Botafogo venceu duas partidas e sofreu apenas uma derrota nesta etapa do torneio.

Arias em ação pelo Fluminense contra o Mamelodi pelo Mundial de Clubes (Foto: Lucas Merçon / Fluminense F.C.)

💰 Premiação do Mundial de Clubes

🔹 Premiação fixa por continente

Europa : entre US$ 12,81 milhões e US$ 38,19 milhões

: entre US$ 12,81 milhões e US$ 38,19 milhões América do Sul : US$ 15,21 milhões

: US$ 15,21 milhões Concacaf, Ásia e África : US$ 9,55 milhões

: US$ 9,55 milhões Oceania: US$ 3,58 milhões

🔹 Bônus por desempenho

Vitória na fase de grupos : US$ 2 milhões

: US$ 2 milhões Empate na fase de grupos : US$ 1 milhão

: US$ 1 milhão Oitavas de final : US$ 7,5 milhão

: US$ 7,5 milhão Quartas de final : US$ 13,125 milhão

: US$ 13,125 milhão Semifinais : US$ 21 milhão

: US$ 21 milhão Vice-campeão : US$ 30 milhões

: US$ 30 milhões Campeão: US$ 40 milhões

