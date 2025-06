‘Onde estiver, estarei’: torcida do Flamengo dá show na fase de grupos do Mundial de Clubes

ORLANDO (EUA) - A torcida do Flamengo faz bonito no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos, e confirma a alcunha de 12° jogador em campo. Seja em Atlantic City, Filadélfia ou Orlando, os rubro-negros demonstram o amor pelo time e estiveram ao lado dele durante todos os momentos da fase de grupos do torneio. A reportagem do Lance! detalha como foi essa relação nos primeiros três jogos da competição.

O Flamengo levou 113.349 torcedores aos seus jogos no Mundial de Clubes até aqui. Comparada com as demais torcidas brasileiras, a Nação Rubro-Negro, como é chamada pelos flamenguistas, foi a segunda que mais encheu estádio, atrás apenas do Palmeiras (142.368). A partida que registrou o maior público presente foi o duelo contra o Chelsea, pela segunda rodada. 54.619 pessoas acompanharam a vitória rubro-negro no Lincoln Financial Field, na Filadélfia.

Veja os públicos do Flamengo na fase de grupos do Mundial de Clubes

Flamengo x Espérance - 25.797

x Espérance - 25.797 Flamengo x Chelsea - 54.619

x Chelsea - 54.619 Los Angeles x Flamengo - 32.933

Média de público: 37.783

Como foram as concentrações rubro-negras nos Estados Unidos

Com os dois primeiros jogos acontecendo na Filadélfia, os torcedores do Flamengo escolheram a escadaria do Rocky como ponto de encontro. Por lá, fizeram muita festa, com músicas, bandeiras e otimismo por bons resultados. Centenas de rubro-negros estiveram no local nas vésperas dos jogos contra Espérance e Chelsea.

Torcida do Flamengo faz barulho na escadaria do Rocky Balboa (Foto: Lucas Bayer / Lance!)

Já para o confronto contra o Los Angeles, a Casa Flamengo foi o point rubro-negro. O local, aliás, contou com a presença especial de Zico, grande nome da história do clube.

Casa Flamengo no Mundial de Clubes (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

O detalhe mais interessante é que, nos três jogos, os flamenguistas adotaram uma tradição norte-americana: levaram bebidas e comidas, como churrasco, para os estacionamentos dos estádios e fizeram o "esquenta" antes das partidas.

Torcida do Flamengo antes de jogo do Mundial (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Otimismo rubro-negro pela classificação às oitavas

Conversando com os torcedores do Flamengo que estão nos Estados Unidos, a reportagem do Lance! percebeu um grau de otimismo dos flamenguistas pela classificação. É claro que, diante de um grande adversário, a sensação é que será um jogo difícil, mas não impossível. Afinal, o triunfo diante do Chelsea é uma prova que a equipe brasileira pode bater os alemães.