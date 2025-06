O Flamengo ganhou, nos últimos dias, uma nova música para o Mundial de Clubes da Fifa. Grande parte da Nação Rubro-Negra com certeza já escutou o "Nananana Mengo". O Lance! conversou com dois criadores da música, MC Koringa e Ivo Meirelles, e te conta todos os bastidores da produção.

Líder do grupo D, com duas vitórias e um empate, o Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique nas oitavas de final do Mundial. O desafio é grande, mas o Rubro-Negro ganhou uma espécie de combustível: uma música especial para a competição.

De acordo com MC Koringa, tudo aconteceu de repente, e a ideia de passar para a arquibancada não foi conversada com as torcidas organizadas.

- Foi tudo do nada. Não foi uma música planejada. Eu vi uma postagem do Zopilote, achei que era apenas uma brincadeira e chamei ele para gravarmos a vera. Fiz algumas alterações na letra que foram aprovadas pelo Zopilote e chamei o Ivo Meirelles que também deu algumas sugestões bem bacanas. Jogamos nas redes em collab despretensiosamente. Nem tivemos a ideia de falar com as organizadas.

A repercussão da música entre a torcida do Flamengo surpreendeu positivamente o MC, que se disse muito feliz com o resultado.

- Foi uma surpresa para nós. Não esperávamos que a torcida iria abraçar da forma que está sendo. Nos fez lembrar das músicas da época de ouro da seleção brasileira que sempre eram embaladas por músicas que são lembradas ate hoje. Estamos muito felizes por isso.

Obrigado Nação.

Ivo Meirelles, que participou da produção junto com Zopilote, contou que tudo foi feito no estúdio do MC Koringa.

- A produção foi no Studio do Mc Koringa. A gente (eu e Koringa) ouviu a música pelo Instagram do Zopilote. O Koringa entrou em contato com ele e resolvemos lançar os três juntos.

Palpite para Flamengo x Bayern e projeção para o Mundial de Clubes

Ivo Meirelles, confiante, apostou em 2 a 0 Flamengo no duelo contra o Bayern de Munique nas oitavas de final do Mundial de Clubes.

Perguntado sobre até onde o Mengão pode ir na competição, Koringa manteve o tom otimista que a música propõe.

- O limite do Flamengo no Mundial é desembarcar no Rio de Janeiro com essa taça para a Nação Rubro Negra. Não estou cantando antes do tempo. Estou desejando que isso aconteça e visualizo isso.

Diante do futebol apresentado por todas as equipes, inclusive o do Flamengo, eu acredito demais que dá para ser campeão. Mas, esse sonho vai se realizando a cada fase. Nós torcedores temos esse direito de querer.