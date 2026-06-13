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WSL: Ítalo Ferreira vence Medina, mas fica com o vice em Punta Roca

Brasileiro foi superado por Leonardo Fioravanti, mas ainda lidera o ranking

PorBeatriz PinheiroSão Paulo (SP)
13/06/2026 22:23
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O brasileiro Ítalo Ferreira foi vice-campeão da etapa de El Salvador da WSL
O brasileiro Ítalo Ferreira foi vice-campeão da etapa de El Salvador da WSL Photo by Aaron Hughes/World Surf League)

Ítalo Ferreira levou o vice-campeonato da etapa de Punta Roca da World Surf League (WSL). Neste sábado (13), o brasileiro venceu o compatriota Gabriel Medina na semifinal, mas parou diante do italiano Leonardo Fioravanti na decisão. Mesmo assim, o campeão olímpico segue como líder do ranking.

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    ➡️Ítalo Ferreira sofre acidente em treino e preocupa para etapa da WSL

    Após o adiamento das baterias na véspera, as condições do mar em El Salvador estavam favoráveis neste sábado (13), e a WSL optou por concluir a etapa. Nas quartas de final, Ítalo Ferreira derrotou o campeão olímpico Kauli Vaast e avançou, confirmando o duelo brasileiro na fase seguinte. Na bateria semifinal, ele venceu Gabriel Medina pelo placar apertado de 14.70 a 14.17 no somatório das notas. Na decisão, o brasileiro teve somatório de 10.90, contra 15.33 de Fioravanti.

    Vale lembrar que Ítalo levou um susto às vésperas da etapa de Punta Roca. Durante uma das sessões de treinamento, ele se chocou com outro surfista e sofreu um corte profundo no joelho, e competiu com oito pontos na região.

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    Após sua segunda final consecutiva no circuito, após o título da etapa de Raglan, na Nova Zelândia, Ítalo Ferreira segue na liderança do ranking, seguido por Gabriel Medina e Leonardo Fioravanti. A brazilian storm segue em peso no topo do Championship Tour, com Yago Dora e Miguel Pupo completando o top-5.

    Ítalo Ferreira disputa a etapa de El Salvador da WSL
    Ítalo Ferreira disputa a etapa de El Salvador da WSL (Photo by Aaron Hughes/World Surf League)

    Próxima parada: Saquarema

    O circuito mundial de surfe retorna a partir da próxima sexta-feira (19), na etapa de Saquarema. A janela no Rio de Janeiro se estende até o dia 27 de junho.

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