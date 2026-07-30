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Kimi Antonelli, líder da F1, é alvo de processo milionário

Ex-empresário do piloto cobra comissões na Justiça da Itália; Toto Wolff pode ser chamado a depor

PorDavi CaldasRio de Janeiro (RJ)
30/07/2026 15:23
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026
Kimi Antonelli na garagem da Mercedes no GP da Hungria pela F1 2026 (Foto: Attila KISBENEDEK / POOL / AFP)

Líder do campeonato da Fórmula 1 e principal revelação da temporada, Andrea Kimi Antonelli passou a enfrentar uma disputa judicial fora das pistas. Giovanni Minardi, ex-empresário do piloto italiano da Mercedes, protocolou uma ação civil no Tribunal de Bolonha, na Itália, cobrando uma compensação financeira e indenização milionária pelo rompimento do contrato de representação entre as partes.

A parceria teve início em 2014, quando Kimi integrava a Minardi Management ainda no kart. No entanto, a relação começou a esfriar em 2018, momento em que o jovem promissor ingressou no programa de pilotos da Mercedes. A partir dessa transição, a carreira de Antonelli passou a ser gerida diretamente por Toto Wolff, chefe da equipe alemã, deixando Minardi fora da estrutura de gerenciamento de forma oficial em 2025, antes da estreia na categoria.

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O cerne da disputa na Justiça envolve alegações de que a quebra do contrato ocorreu sem justa causa e sem o pagamento das comissões combinadas ao longo do desenvolvimento do jovem talento. Sem acordo extrajudicial após meses de tentativas, a defesa de Minardi argumenta que recorrer aos tribunais foi a única alternativa restante. O caso ainda pode levar ao tribunal figuras de peso do grid, como o próprio Toto Wolff, para prestarem depoimentos no decorrer do processo.

A acusação reforça que o papel da Minardi Management foi decisivo na fase mais crítica da formação do piloto, garantindo suporte e investimentos que viabilizaram a visibilidade do italiano perante as grandes equipes da categoria. A defesa argumenta que romper o vínculo justamente no momento em que os frutos desse trabalho começaram a ser colhidos configura uma violação direta dos compromissos firmados na época.

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Do outro lado, a família de Antonelli, responsável por negociar as propostas na época em que o piloto ainda era menor de idade, considerou que as condições do contrato deixaram de existir após a mudança para a Mercedes. Segundo as notícias veiculadas, as duas partes ainda estão muito distantes de um acordo.

Toto Wolff, chefe da Mercedes, no GP do Canadá na F1 2026 (Foto: Andrej Ivanov / AFP)
Toto Wolff, chefe da Mercedes, no GP do Canadá na F1 2026 (Foto: Andrej Ivanov / AFP)

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Antonelli na F1 2026

Líder da Fórmula 1 desde o Grande Prêmio do Japão, em março, Kimi Antonelli ampliou ainda mais a vantagem para o segundo colocado, Lewis Hamilton, no GP da Hungria do último domingo (26). O italiano tem 50 pontos à frente, mas, para Toto Wolff, chefe da Mercedes, isso não significa muita coisa, e Antonelli não pode ser considerado favorito ao título da F1 2026.

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— É muito cedo para dizer (que Kimi Antonelli é favorito ao título). Sou supersticioso. Mesmo que a diferença seja de 50 pontos, ainda há muitas corridas pela frente, e um abandono de ambos pode mudar tudo drasticamente.

A visão do chefe também se relaciona a problemas de confiabilidade que a Mercedes vem enfrentando ao longo da temporada, envolvendo ajustes nas unidades de potência e nos componentes elétricos, por exemplo. Assim, Wolff não descarta a possibilidade de a escuderia precisar arcar com penalidades relacionadas a mudanças no motor.

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