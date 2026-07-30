F1: Alemanha usa brecha no Oriente Médio e mira volta em 2027 Impasse em etapas árabes abre caminho para retorno de Hockenheim ao calendário

A Alemanha enxergou uma oportunidade para tentar retornar ao calendário da Fórmula 1 na temporada de 2027. De olho nos impasses e incertezas geopolíticas que cercam a realização de etapas no Oriente Médio, os organizadores do circuito de Hockenheim buscam se posicionar como uma alternativa para preencher eventuais lacunas que surgirem na programação da categoria.

O interesse ganha força em meio às indefinições de longo prazo para algumas provas da região árabe, o que abriu margem para que praças europeias voltem ao radar da F1. Na atual temporada, por exemplo, Bahrein e Arábia Saudita tiveram seus Grandes Prêmios cancelados devido ao conflito envolvendo Israel, Estados Unidos e Irã. Atentos a esse cenário, os responsáveis pelo circuito de Hockenheim sinalizaram nesta semana, de acordo com informações do site britânico The Race, o desejo de voltar a abrigar um GP.

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Apesar da movimentação alemã, a cúpula da categoria adota cautela e pondera que a montagem do calendário envolve compromissos comerciais e contratuais complexos. Ainda assim, a expectativa dos organizadores locais é manter as tratativas abertas para consolidar o país como uma das principais opções caso a F1 precise reestruturar suas datas.

A última edição do GP da Alemanha disputada em Hockenheim aconteceu em 2019, em que Max Verstappen ficou com o primeiro lugar. A cidade recebeu a principal categoria do automobilismo mundial pela primeira vez em 1970 e acumula um total de 37 corridas da Fórmula 1 ao longo da história. A falta de um contrato de longo prazo com a Liberty Media, dona dos direitos da F1, somada ao rodízio de corridas com Nürburgring, acabou minando a permanência da Alemanha no calendário.

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Hockenheim foi palco da histórica primeira vitória de Rubens Barrichello na Fórmula 1, em 2000 (Foto: AFP)

Em pausa para férias, quando a F1 volta?

Será necessário esperar quase um mês para voltar a acompanhar os carros em ação na pista. Para dar continuidade à temporada de 2026, a Fórmula 1 retorna para o Grande Prêmio da Holanda, entre os dias 21 e 23 de agosto. A décima segunda etapa do ano acontece no Circuito de Park Zandvoort.

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