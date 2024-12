Retrospectiva 2024 do Tênis: nova geração domina e Djokovic faz história

A nova geração do tênis chegou para ficar. Em 2024, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz e Aryna Sabalenka dominaram o esporte e já mostraram que podem se tornar os maiores da história. Mesmo com os jovens dominando o ano, os veteranos tiveram espaço, Novak Djokovic venceu a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Paris e conquistando o "Golden Slam", e Rafael Nadal se despediu das quadras. Para o Brasil, uma nova estrela surgiu.

ALCARAZ E SINNER: A NOVA GERAÇÃO DO TÊNIS

O grande tenista do ano foi Jannik Sinner. O italiano de 23 anos venceu oito torneios, sendo dois Grands Slams, o Australian Open, em janeiro, e o US Open, em setembro. Além disso, ele liderou a equipe da Itália na Copa Davis para o segundo título seguido. Sinner fechou 2024 com 78 vitórias e seis derrotas e líder do ranking da ATP.

Jannik Sinner conquistou oito títulos em 2024 (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Já os outros dois Grands Slams do ano foram de Carlos Alcaraz. O espanhol de 21 anos conquistou o Roland Garros, em junho, e Wimbledon, em julho. Além das grandes conquistas, o jovem levou mais duas taças e foi carrasco de Sinner, ao vencer o italiano três vezes no ano. Carlos encerrou 2024 com 54 vitórias e 13 derrotas e ocupa a 3ª colocação do ranking da ATP.

ARYNA SABALENKA: A NOVA MELHOR DO MUNDO

No cenário feminino, Aryna Sabalenka teve ano mágico. A bielorrussa conquistou o Australian Open e o US Open, e se tornou a tenista nº1 do ranking da WTA. A tenista venceu outros dois títulos no ano, mas não conseguiu levar os Jogos Olímpicos, que ficou com a chinesa Qinwen Zheng.

Aryna Sabalenka conquistou o título do WTA de Wuhan do tênis em cima de Qinwen Zheng (Foto: Wang Zhao/AFP)

Nos outros dois Grands Slams do ano, Iga Swiatek conquistou o Roland Garros e Barbora Krejčíková venceu Wimbledon.

NOVAK DJOKOVIC: O SONHO DO GOLDEN SLAM

No lado dos veteranos, Novak Djokovic teve ano difícil, mas histórico. O sérvio perdeu a final de Wimbledon ao ser dominado por Alcaraz. Logo depois, sofreu lesão no joelho e quase perdeu as Olimpíadas de Paris após cirurgia no local, mas deu tudo certo.

No Jogos, o veterano de 37 anos superou Rafael Nadal na segunda fase, um de seus maiores rivais na carreira. Na decisão, Djokovic teve a revanche contra Carlos Alcaraz e venceu a medalha de ouro. Com a conquista inédita, Novak completou o "Golden Slam", que é vencer todos os Grands Slams e as Olímpiadas.

Novak Djokovic com a medalha de ouro dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 (Foto: Patricia DE MELO MOREIRA / AFP)

RAFAEL NADAL: O ADEUS DA LENDA

Um dos maiores tenistas da história, Rafael Nadal se despediu do tênis em 2024. Mesmo sofrendo com lesões, Rafa disputou oito torneios e teve destaque no ATP 250 de Bastad, na Suécia. Na competição, Nadal chegou na decisão, mas perdeu para o português Nuno Borges.

Nos Jogos Olímpicos, o Rafael jogou o torneio individual e o de duplas, com Carlos Alcaraz. Na simples, foi eliminado por Djokovic após grande partida, que relembrou o auge da rivalidade entre os dois. Com o jovem espanhol, perdeu nas quartas de final para a dupla Austin Krajicek e Rajeev Ram, dos Estados Unidos.

Na Copa Davis, disputada em Málaga, na Espanha, Rafael Nadal fez seu último torneio na carreira. O espanhol perdeu para Botic Van De Zandschulp e viu seu país perder para os Países Baixos nas quartas de final. Mesmo com a eliminação precoce, Rafa foi homenageado pela arena e pelo mundo todo após seu último jogo.

Rafael Nadal se despediu das quadras em 2024 (Foto: Thomas COEX / AFP)

BRASIL: UMA NOVA ESTRELA SURGIU

Para o Brasil, brilhou a estrela de João Fonseca. O carioca de 18 anos conquistou o ATP NextGen e se juntou a Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, que também venceram o torneio com a mesma idade de João. No feminino, Bia Haddad Maia não conseguiu repetir a dose de 2023 e teve um ano abaixo, mas conseguiu vencer o WTA 500 da Coreia do Sul.