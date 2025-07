Verstappen agradece Horner em rede social; piloto apoiou demissão

Mesmo apoiando a saída de Christian Horner da Red Bull, Max Verstappen agradeceu ao ex-chefe nas redes sociais após a demissão na manhã desta quarta-feira (9). O britânico deixa a equipe austríaca após mais de 20 anos no comando. Na despedida, Verstappen exaltou o tempo em que Horner ficou na escuderia. Veja o pronunciamento abaixo:

— Da minha primeira vitória aos meus quatro títulos mundiais, nós compartilhamos sucessos incríveis. Vencemos corridas memoráveis e quebramos inúmeros recordes. Obrigado por tudo, Christian! — comentou Max Verstappen.

Saída de Horner da Red Bull pode ter sido aceno a Verstappen

A saída do britânico pode ter sido um dos principais acenos da Red Bull para a permanência de Verstappen. Junto de Helmult Marko, o holandês faz parte dos que estavam contra Horner na briga interna da equipe. A confiança do ex-chefe caiu após uma funcionária acusar Horner de comportamento inadequado.

Christian Horner no GP de Mônaco (Foto: Nicolas Tucat / AFP)

Mesmo após Horner ter sido considerado inocente pela investigação interna da empresa, o caso seguiu ecoando. Enquanto Verstapppen e outras estrelas da Red Bull se colocavam contra o chefe de equipe, a parte austríaca dos acionistas tinha confiança em Horner — o que foi caindo com o tempo.

Na esteira do "divórcio" com o britânico, a empresa dos energéticos anunciou Laurent Mekies como novo chefe do time de Max Verstappen e Yuki Tsunoda. A informação foi divulgada logo após a demissão do britânico, ainda na manhã desta quarta-feira (9).

Além da mudança na Red Bull, a empresa também já firmou o substituto de Mekies na equipe irmã. Agora, é Alan Permane quem assume o comando da Racing Bulls na sequência do campeonato da F1.

A Fórmula 1 volta de 25 a 27 de julho, em Spa-Francorchamps, que recebe o GP da Bélgica.